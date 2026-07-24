'प्रिय युवाओं, असली क्रांति कैसी रहेगी?': आंदोलनकारी पीढ़ी के नाम आचार्य प्रशांत का संदेश

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दार्शनिक एवं लेखक आचार्य प्रशांत ने नीट पेपर लीक के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारी युवाओं के नाम एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का शोर इतना ऊंचा उठा दिया गया है कि आंदोलनकर्ता की स्वयं कभी जांच नहीं होती। उन्होंने कहा कि उन्हें सड़क पर होने वाले विरोध से कोई समस्या नहीं है, समस्या सड़क पर मौजूद अंधेपन से है और आंदोलन ग़लत नहीं है, पर उसका क्रम उलट गया है।

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आंदोलन के दौरान हुई युवा मौतों पर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रश्नपत्र के लीक होने को विद्यार्थियों के वर्षों की चोरी बताया। राज्य की जवाबदेही पर भी उन्होंने कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने कहा, "जिस प्रशासन में प्रश्नपत्र न्याय से अधिक तेजी से यात्रा करते हों, वह अपने सबसे प्राथमिक दायित्व में विफल हो चुका है।" उन्होंने बच्चों का भविष्य नकद में बेचने वाले गिरोहों पर कठोरतम कार्रवाई और उन्हें पनपने देने वाली एजेंसियों की जांच की मांग भी की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रदर्शन पर रोक लगाने नहीं कह रहे, बल्कि एक पात्रता-परीक्षा प्रस्तावित कर रहे हैं। "आगे जो कहा जा रहा है, वह निषेध नहीं है, यह पात्रता की परीक्षा है," उन्होंने कहा, और जोड़ा कि "यहां मांगी जा रही पात्रता पूर्णता नहीं, दिशा है।"

इस परीक्षा का पहला प्रश्न उन्होंने आंदोलन से ही पूछा। पेपर लीक हुआ, किसी ने बेचा, तो किसी ने खरीदा भी होगा। उन्होंने कहा, "मुझे उस मार्च में एक ऐसा खरीदार दिखा दो, एक भी युवा, जिसने लीक हुआ पेपर खरीदा, उससे अपना लाभ लिया और आज सड़क पर खड़े होकर चिल्ला रहा है कि व्यवस्था सड़ी हुई है।" वह मिलेगा नहीं, क्योंकि वह है ही नहीं। यहीं उन्होंने अपनी मूल बात रखी। "क्या यह अहंकार की सबसे पुरानी चाल नहीं है कि कर्म के बारे में इतना शोर मचाओ कि कर्ता पर कभी चर्चा ही न हो?"

उन्होंने कहा कि कुछ करने की मांग जितनी ऊंची होती जाती है, कर्ता भीतर उतना ही सुरक्षित बैठा रहता है, अनदेखा और अछूता। किसी मंच पर, किसी तख़्ती पर, किसी हैशटैग में कोई यह नहीं कह रहा कि आओ, उस व्यक्ति को देखें जो कर्म कर रहा है। "क्योंकि जिस क्षण तुम उधर देखोगे, खेल समाप्त हो जाएगा।"

आंकड़ों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने ध्यान उन वर्षों की ओर दिलाया जब कोई लीक नहीं हुआ था। 2022 में देश में लगभग 14 हजार छात्र आत्महत्याएं दर्ज हुईं, जो 2011 की तुलना में 80 प्रतिशत से अधिक थीं, और 2021 में 30 वर्ष से कम आयु के 1500 से अधिक युवाओं की मृत्यु का दर्ज कारण "परीक्षा में असफलता" था। उन वर्षों में परीक्षाएं साफ थीं, फिर भी बच्चे मरे। उन्होंने कहा, "पेपर लीक ने उस मशीन को नहीं बनाया जो रैंक को जीवन के बराबर मानती है।' "लीक ने केवल उसे बेनकाब किया है।"

इन मौतों का कारण उन्होंने रैंक नहीं, एक निष्कर्ष बताया। वर्षों से पूरी सभ्यता सत्रह वर्ष के बच्चों से कह रही है कि उनका आत्म-मूल्य स्कोरकार्ड से तय होगा, और बच्चों ने यह मान लिया क्योंकि किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि वे वास्तव में कौन हैं।उन्होंने कहा, "परिणाम ढहता है तो युवा निष्कर्ष निकालता है कि मैं ही ढह गया हूं", "यही निष्कर्ष असली हत्यारा है।"

मतदाता की भूमिका पर उन्होंने एक रूपक रखा। एक बंदर घर में घुसकर सब कुछ तहस-नहस कर दे तो मां किसे थप्पड़ लगाएगी, बंदर को या उस बच्चे को जिसने दरवाजा खुला छोड़ा था। बंदर पर मुकदमा और खुले दरवाजे की जांच, दोनों साथ चलने चाहिए, पर "एक के पीछे एक करोड़ जांचकर्ता क्यों लगे हैं और दूसरे के पीछे कोई भी नहीं?" जिन्हें आज कुर्सियों से हटाने की मांग हो रही है, उन्हें वहां तक पहुंचाने वाले मतदाता स्वयं हैं, यह याद दिलाते हुए उन्होंने पूछा कि सरकार से उत्तर माँगने से पहले यह बताया जाए कि "मतदान केंद्र में तुम कर क्या रहे थे?"

आंदोलन की मांग पर भी उन्होंने यही कसौटी लगाई। उन्होंने कहा कि अहंकार चोट लगने के कारण नहीं, चोट की भरपाई न मिलने के कारण रोता है और मंत्री का इस्तीफा वही भरपाई है। जिस पीड़ित को मुआवजा मिल गया, वह फिर कभी दर्पण का सामना नहीं करता। दोषियों पर वास्तविक शक्ति से लैस अदालतों में मुक़दमा चलना ही जवाबदेही है, उन्होंने कहा, "किसी का सिर ट्रॉफी है, और ट्रॉफियां किसी को शिक्षित नहीं करतीं।"

प्रदर्शनकारियों के लिए उन्होंने एक व्यावहारिक कसौटी भी रखी। जिस व्यवस्था को सार्वजनिक रूप से भ्रष्ट कहा जा रहा है, उससे मिलने वाले लाभ का त्याग पहले घर में घोषित हो: भ्रष्ट धन से इनकार, दहेज की अर्थव्यवस्था से इनकार।उन्होंने कहा, "यह तुम्हारा मार्च रद्द नहीं करती, यह तुम्हें उसके योग्य बनाती है।"

इतिहास से उन्होंने याद दिलाया कि आधी सदी पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे सबसे बड़े छात्र आंदोलन के नायक बाद में स्वयं उन्हीं आरोपों में घिरे, और पंद्रह वर्ष पहले राजधानी में उठी भ्रष्टाचार-विरोधी लहर का नायक शासन में आकर स्वयं मुकदमों का सामना करता रहा। उन्होंने कहा, "मरीजों को जितनी बार चाहो बदल दो। बीमारी अस्पताल में बनी रहती है।" इन उदाहरणों का अर्थ उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया। "ये यह सिद्ध नहीं करते कि मार्च करना बेकार है। ये सिद्ध करते हैं कि बिना भीतर की तैयारी के मार्च करने वाले बेकार हैं।"

राजनीतिक पक्षधरता पर भी उन्होंने यही तर्क लागू किया। एक पक्षी जीवन भर ज़मीन पर बाईं ओर चलता रहा और एक दिन घोषणा करता है कि अब दाईं ओर चलेगा, क्या वह मुक्त हो गया, या उसकी गुलामी और गहरी हो गई, क्योंकि वह अब भी उड़ान से इनकार कर रहा है? बायां और दायां, दोनों शासन कर चुके हैं और दोनों एक ही तरह से विफल हुए। "वे विरोधी नहीं हैं। वे एक ही अहंकार के दो हाथ हैं।"

वास्तविक परिवर्तन किस रास्ते से आया, इस पर उन्होंने कहा कि विधवाओं को जलाने की प्रथा का अंत करने में निर्णायक भूमिका निभाने वाले व्यक्ति ने कोई लंबा मार्च नहीं निकाला था। वह शिक्षक था, लोगों को बैठाकर समझाता था और इसी कारण जीवन भर अपमान सहता रहा। पर कानून बदलने और केंद्र न बदलने का परिणाम भी उन्होंने सामने रखा। स्त्री को पति की चिता से उतार तो लिया गया, फिर उसी अछूते केंद्र ने उसे दहेज के लिए रसोई में जला दिया, उन संख्याओं में जो चिता पर जलने वाली स्त्रियों से कहीं अधिक थीं। उन्होंने कहा, "नियम बदल दो, लेकिन केंद्र न बदलो, जलाने का केवल तरीका बदल जाता है।"

यह स्थिति निर्विवाद नहीं है। सामाजिक आंदोलनों के कई अध्येताओं का मत है कि संस्थागत जवाबदेही सामूहिक दबाव से ही बनती है, और व्यक्तिगत नैतिक तैयारी को पूर्व-शर्त बना देना आंदोलनों को कमज़ोर करता है। इस आपत्ति के उत्तर में आचार्य प्रशांत ने कहा कि सड़क छीनी नहीं जा रही, केवल क्रम बदला जा रहा है।

अपना केंद्रीय तर्क उन्होंने गीता से रखा। कृष्ण युद्धभूमि में खड़े थे, आश्रम में नहीं। उन्होंने अर्जुन को न बाण चलाने दिया और न मैदान छोड़ने दिया, पहले उसे स्पष्टता दी और फिर युद्ध का आदेश दिया। "गीता पलायन का ग्रंथ नहीं है," उन्होंने कहा और जोड़ा कि यह संवाद दो सेनाओं के बीच हुआ, किसी लंबे मार्च से भी कम समय में। "कसौटी ईमानदारी है, और ईमानदारी में वर्षों नहीं लगते।"

अंत में उन्होंने एक क्रम सुझाया: पहले स्वयं को जानने की शिक्षा, फिर आसपास के मतदाता को शिक्षित करना, फिर मतदान, फिर संगठित होना, फिर चुनाव, और फिर मार्च। उन्होंने कहा, "जाग्रत लोगों का मार्च केवल स्वीकार्य नहीं है, उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।" जिस चीज़ के बिना कोई क्रांति नहीं होती, उसे उन्होंने प्रेम बताया, नारे वाला प्रेम नहीं बल्कि वह जिसमें अहंकार स्वयं अपने विरुद्ध मुड़ने का निर्णय लेता है। उन्होंने कहा, "क्रोध संसार को इधर-उधर व्यवस्थित कर देता है और कर्ता को वैसा ही छोड़ देता है।", "केवल प्रेम कर्ता को बदलता है।"

युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्रांति चाहना सही है और भूल केवल उसके क्रम और स्थान को लेकर है। उन्होंने कहा, "पहले दर्पण, फिर मार्च। पहले आंखें, फिर सड़क","असली क्रांति किसी मंत्रालय या मैदान में नहीं बसती। वह पहले तुम्हारे भीतर रहती है। पहले उसे अपना बनाओ। फिर बाहर आओ, और मैं तुम्हारे बीच मार्च कर रहा होऊंगा।"

आचार्य प्रशांत आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र और प्रशांतअद्वैत फाउंडेशन के संस्थापक हैं। भारतीय और वैश्विक दर्शन पर आधारित उनका कार्य सोशल मीडिया पर दस करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स तक पहुँचता है। हाल ही में उन्हें वाटकिन्स 2026 सूची में विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली जीवित विचारकों में सम्मिलित किया गया है।

--आईएएनएस

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