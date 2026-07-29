पूर्वी दिल्ली में हथियार सप्लायर गिरफ्तार, इटली की पिस्तौल और दो कारतूस बरामद

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली के पूर्वी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस ने आरोपी के कब्जे से इटली में बनी एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, दो कारतूस और हथियार की सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी इस हथियार को आगे बेचकर अवैध मुनाफा कमाने की तैयारी में था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हथियार सप्लाई करने वाले पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पूर्वी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड लगातार अवैध हथियारों की तस्करी और सप्लाई से जुड़े लोगों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार और कारतूस लेकर गाजीपुर इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पेपर मार्केट, मुल्ला कॉलोनी, आईएफसी, गाजीपुर के पास जाल बिछाया।

पुलिस टीम ने 28 जुलाई 2026 को कार्रवाई करते हुए आरोपी जुबैर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से इटली में बनी एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। मौके से वह स्कूटी भी जब्त कर ली गई, जिसका इस्तेमाल हथियार लाने और ले जाने में किया जा रहा था।

इस मामले में गाजीपुर थाने में आयुध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने यह हथियार एक सप्लायर से खरीदा था और उसे आगे बेचकर अवैध कमाई करना चाहता था।

जांच में सामने आया है कि 24 वर्षीय जुबैर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का रहने वाला है। वह अपने परिवार के साथ रहता है और चौथी कक्षा तक पढ़ाई कर चुका है। वह अपने भाइयों के साथ शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर की दुकान पर काम करता है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने जल्दी और गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाने के लालच में हथियारों की खरीद-फरोख्त का रास्ता अपनाया।

पूर्वी जिला पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को हथियार किसने उपलब्ध कराया और वह इसे किन लोगों तक पहुंचाने वाला था। पुलिस का मानना है कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है। इसलिए पूरे नेटवर्क की पहचान करने और उसमें शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी और पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने और राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस