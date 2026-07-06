पूर्व सीएम भूपेश बघेल का धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर तंज, कहा-साधु का वेश धरकर कह रहे लग रहा है डर

रायपुर, 6 जुलाई (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पांच दिन के पंजाब दौरे पर रवाना हो गए। रायपुर से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं और विभिन्न समितियों की घोषणा के बाद अब संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, "मैं पंजाब जा रहा हूं। कमेटियों की घोषणा हो चुकी है और अब चुनाव की तैयारियां करनी हैं।"

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पंजाब रवाना होने से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने प्रदेश के कई समसामयिक मुद्दों पर भी भाजपा सरकार को घेरा। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर भाजपा नेता विनय कटियार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही सवाल उठाए थे। बघेल ने कहा कि अब धीरेंद्र शास्त्री साधु का वेश धारण कर यह कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है जबकि सच्चा साधु किसी से नहीं डरता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने बड़े-बड़े लोगों को नहीं छोड़ा, वे किसी और को क्यों छोड़ेंगे।

रायपुर शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सड़कों को ऊंचा करने और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। "ट्रिपल इंजन सरकार" होने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के इलाके तक जलमग्न हैं, जो राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।

नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर भी भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में लगातार झूठ बोल रही है और जनता को गुमराह कर रही है। उनका दावा था कि अंकित आनंद द्वारा जारी एक पत्र में कलेक्टर को नकटी गांव से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे ताकि संबंधित जमीन विधायकों को आवंटित की जा सके। विधानसभा में भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने भी इस मुद्दे को उठाया था और मंत्री के जवाब के दौरान संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया गया।

भूपेश बघेल ने कहा कि नकटी गांव में हुई कार्रवाई को प्रदेश में किसी ने स्वीकार नहीं किया है और यह पूरी तरह गलत फैसला था। भाजपा सरकार गंभीर संकट में है और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम