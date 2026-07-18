पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा की हालत गंभीर, स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की लगातार नजर

बेंगलुरु, 18 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा की हालत शनिवार को भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने के कारण मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

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पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक, विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर लगातार नजर रख रही है। उनके स्वास्थ्य से जुड़े अहम मापदंड फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन सांस लेने में दिक्कत अब भी बनी हुई है।

केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अपनी मां की खराब तबीयत को देखते हुए अपने सभी तय कार्यक्रम रद्द कर दिए। उनके बड़े भाई और होलेनारसिपुरा से विधायक एच.डी. रेवन्ना तथा उनकी पत्नी भवानी रेवन्ना भी पूरी रात अस्पताल में मौजूद रहे।

खबरों के मुताबिक, चेन्नम्मा की तबीयत 17 जुलाई को अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार के सदस्य चिंतित हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा अपने बेटों कुमारस्वामी और रेवन्ना के साथ अस्पताल पहुंचे और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली।

पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने करीब 25 साल पहले अपनी मां के साथ हुए एक गंभीर स्वास्थ्य संकट को याद किया। उन्होंने कहा, “25 साल पहले एसिड हमले के बाद उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन भगवान की कृपा से वे ठीक हो गई थीं। अब मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर उनका सबसे अच्छा इलाज कर रहे हैं। आखिरकार, दवाओं के साथ-साथ देवी राजराजेश्वरी में उनकी आस्था भी उन्हें स्वस्थ होकर घर लौटने में मदद करेगी।”

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, चेन्नम्मा पिछले तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनकी बहू भवानी रेवन्ना उनकी देखभाल कर रही हैं और पूरी रात अस्पताल में ही रहीं।

शुक्रवार को परिवार का भावनात्मक तनाव साफ दिखाई दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा अपनी पत्नी की हालत के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। 93 वर्षीय देवेगौड़ा ने कहा, "अब सब कुछ भगवान के हाथ में है।"

सभी दलों के नेताओं ने चेन्नम्मा के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा, "मैं पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सांस लेने में दिक्कत के कारण उनका मणिपाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह जानकर खुशी हुई कि उनकी सेहत में सुधार के संकेत मिल रहे हैं।"

अस्पताल के बाहर समर्थकों और शुभचिंतकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। परिवार को उम्मीद है कि चेन्नम्मा इस स्वास्थ्य समस्या से जल्द उबरेंगी और स्वस्थ होकर घर लौटेंगी।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी