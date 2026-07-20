पूर्व पीएम एच. डी. देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का अंतिम संस्कार आज, सीएम शिवकुमार और कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल

बेंगलुरु, 20 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा देवेगौड़ा का 18 जुलाई को निधन हो गया था। सोमवार को उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रह्लाद जोशी समेत राज्य भर के कई नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।

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चेन्नम्मा देवेगौड़ा को सोमवार को कर्नाटक के हासन जिले में हरदानहल्ली के पास बेट्टाडा रंगनाथस्वामी मंदिर की तलहटी में पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। उनका पार्थिव शरीर होलेनरासीपुरा शहर में एच.डी. रेवन्ना के घर लाया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग वहां जमा हुए हैं।

पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री और जेडी(एस) विधायक एच.डी. रेवन्ना ने भावुक होते हुए कहा, "वह पक्का करती थीं कि हमारे घर आने वाले हर व्यक्ति को खाना मिले। वह घर आने वाली महिलाओं को साड़ियां भी तोहफे में देती थीं। हमने एक देवी को खो दिया है।"

उन्होंने कहा कि चेन्नम्मा ने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा और अपने जीवन के आखिरी साल अपनी बहन के घर पर बिताए। परिवार के अतीत की एक दुखद घटना को याद करते हुए रेवन्ना ने बताया कि असल में उन पर और उनकी पत्नी भवानी पर एसिड अटैक होने वाला था, लेकिन उसकी चपेट में चेन्नम्मा आ गईं और 26 साल तक उसके असर को झेलती रहीं।

उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार का जुलूस होलेनरासीपुरा से लक्ष्मीनरसिम्हा मंदिर इलाके तक ले जाया जाएगा, जहां उनके पिता देवेगौड़ा कभी 10 रुपये महीने के किराए के मकान में रहते थे। जुलूस के होलेनरासीपुरा लौटने और अंतिम संस्कार की रस्में शुरू होने से पहले उनके पार्थिव शरीर पर मंदिर का पवित्र जल छिड़का जाएगा। अंतिम संस्कार की रस्में दोपहर 12.30 बजे शुरू होंगी।

रेवन्ना ने बताया कि लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वोक्कालिगा समुदाय की परंपराओं के अनुसार, अंतिम संस्कार की रस्में दोपहर 2 बजे शुरू होंगी और शाम 4 बजे तक चलेंगी।

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का शनिवार (को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। उन्हें बुधवार रात (16 जुलाई) को सांस लेने में दिक्कत, सीने में जकड़न और उम्र से जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने चेन्नम्मा देवेगौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम