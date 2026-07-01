पूर्व एआईएडीएमके मंत्री विजयबास्कर टीवीके में होंगे शामिल, बोले- मेरी राजनीतिक यात्रा की नई शुरुआत

चेन्नई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और एआईएडीएमके के पूर्व विधायक सी. विजयबास्कर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह गुरुवार (2 जुलाई) को मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) में शामिल होंगे। इसे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक और बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि वह लगातार विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है।

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विजयबास्कर का पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम गुरुवार सुबह 9 बजे मामल्लापुरम स्थित फोर पॉइंट्स बाय शेराटन होटल में आयोजित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वह औपचारिक रूप से टीवीके की सदस्यता ग्रहण करेंगे।

पुदुकोट्टई जिले के प्रमुख नेता विजयबास्कर विरालीमलाई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह पिछली एआईएडीएमके सरकार में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे।

हाल ही में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। अब उन्होंने स्वयं टीवीके में शामिल होने की पुष्टि कर दी है।

पार्टी में शामिल होने से पहले जारी बयान में विजयबास्कर ने कहा कि उनका 35 वर्षों का राजनीतिक जीवन जनसेवा और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहा है। इस लंबे अनुभव ने समाज की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है।

उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी जैसी अभूतपूर्व स्वास्थ्य चुनौती के दौरान उनके विभाग द्वारा किए गए कार्यों से जनता भली-भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि महामारी के समय उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ लोगों की जान बचाने और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए काम किया।

विजयबास्कर ने टीवीके में शामिल होने को अपने राजनीतिक जीवन के नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि वह नए उत्साह के साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं ताकि जनसेवा को और अधिक सार्थक बना सकें तथा तमिलनाडु के लोगों की सेवा जारी रख सकें।

उन्होंने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार को जनता का व्यापक समर्थन मिला है और वह सुशासन प्रदान कर रही है। उनके अनुसार, टीवीके से जुड़कर उन्हें राज्य के विकास और जनकल्याण में अधिक प्रभावी योगदान देने का अवसर मिलेगा।

विजयबास्कर ने मीडिया संस्थानों से भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसकी कवरेज करने और उनके राजनीतिक जीवन के इस नए चरण में सहयोग देने की अपील की। माना जा रहा है कि उनके शामिल होने से टीवीके का संगठनात्मक और राजनीतिक आधार और मजबूत होगा।

--आईएएनएस

डीएससी