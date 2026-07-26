प्रधानमंत्री मोदी 'विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026' के प्रतिभागियों से करेंगे बातचीत

नई दिल्ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे।

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प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई 2026 को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे।"

यह कार्यक्रम 'माई भारत' के माध्यम से लागू किया गया है और इसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांवों में विकास और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई है जिसके तहत सीमावर्ती गांवों को देश के विकास में सक्रिय योगदानकर्ता बनाना है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है, "एमवाई भारत के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम, भारत के सीमावर्ती गांवों को राष्ट्र के पहले गांवों के रूप में मानने और उन्हें विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए परिकल्पित किया गया है।"

विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 का आयोजन दो चरणों में 4 से 30 जून, 2026 के बीच किया गया, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 जीवंत गांवों को शामिल किया गया। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागियों का चयन एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, जिसमें तीन लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ समय बिताया। वे स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं पर जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान, मिनी मॉडल पंचायत सिमुलेशन, स्थानीय कारीगरों के साथ बातचीत और रणनीतिक महत्व के संस्थानों के दौरे सहित कई सामुदायिक गतिविधियों में शामिल हुए।

कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, "इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और विकासात्मक आकांक्षाओं से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराया, साथ ही सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के रणनीतिक महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा दिया।"

प्रतिभागियों के साथ इस संवाद से प्रधानमंत्री को उनके जमीनी अनुभवों को सुनने और समावेशी विकास पर सरकार के फोकस तथा भारत के सीमावर्ती गांवों के रणनीतिक महत्व को सुदृढ़ करने का अवसर मिलने की उम्मीद है। यह पहल दूरस्थ सीमावर्ती समुदायों को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने को सुनिश्चित करके एक विकसित भारत के निर्माण की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस