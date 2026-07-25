प्रधानमंत्री मोदी का छात्रों और युवाओं तक सीधे पहुंचना देश के लिए बहुत सकारात्मक संदेश: भाजपा नेता

पटना, 25 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों और युवाओं के नाम संदेश के बाद भाजपा नेताओं ने इसे सकारात्मक और ऐतिहासिक पहल बताया है। युवाओं से प्रदर्शन खत्म करने की अपील करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कदम पर आपके साथ हैं।

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भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा, "प्रधानमंत्री का छात्रों और युवाओं तक सीधे पहुंचना देश के लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। छात्रों को हमेशा उनसे उम्मीदें रही हैं, और वह उन पर खरे उतरे हैं। इंडी अलायंस ने अफवाह फैलाई कि छात्रों और युवा अब उन्हें सुनना नहीं चाहते, लेकिन रातों-रात 350 मिलियन से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री को देखा, सुना और सराहा।"

मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद शांति कायम हुई है। हंगामा भी खत्म हो चुका है। इसलिए पीएम मोदी सिर्फ भारत नहीं, बल्कि विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं।

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परसों देर रात युवाओं को दिया गया मैसेज बहुत सकारात्मक था। युवाओं ने भी प्रधानमंत्री के साथ कई सुझाव शेयर किए, और शुक्रवार रात को प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उन पर जवाब दिया, बल्कि बड़े सुधारों का ऐलान भी किया।"

जायसवाल ने कहा कि एनटीए में कई बड़े बदलाव हुए हैं। 10 सजा कैद की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान हुआ है। यह बताता है कि युवाओं की इच्छाओं को समझते हुए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, जो ऐतिहासिक है।

युवाओं से अनुरोध करते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कदम पर आपके साथ हैं। इसलिए आप सभी को आंदोलन समाप्त करके 'विकसित भारत' के अभियान में लगना चाहिए।

भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, "देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर जो वीडियो पोस्ट किया, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जेन-जी और युवाओं के बीच प्रधानमंत्री की दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रियता है। युवाओं को भी उन पर भरोसा है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक और इंस्टाग्राम पोस्ट किया। उसे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर देश के युवा किसी पर भरोसा करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।"

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन को सही ढंग से संभाल रही है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह मामला हल होगा। छात्रों की मांगों पर भी विचार किया गया है।

--आईएएनएस

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