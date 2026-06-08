प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी ने तहेदिल से शुक्रिया अदा किया, कहा- 'सपना सच हो गया'

डोडा, 8 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के कहरा ब्लॉक के गंडोह की रहने वाली मोहम्मद अकबर की पत्नी ने आईएएनएस से प्रधानमंत्री आवास योजना से मिली मदद के बार में बताया है। उन्होंने बताया कि इस योजना से मिली मदद से उनके परिवार को खुद का घर बनाने का भरोसा मिला।

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प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की लाभार्थी, मोहम्मद अकबर की पत्नी ने आईएएनएस से बताया कि इस योजना से मिली मदद ने उनके परिवार को अपना घर बनाने का हौसला दिया। उन्होंने बताया कि आमदनी का कोई पक्का जरिया न होने के कारण घर बनाना बहुत मुश्किल था। इन दूर-दराज पहाड़ी इलाकों में घर बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से उनका अपना घर होने का सपना सच हो पाया।

मोहम्मद अकबर की पत्नी ने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना उनके परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनी। नियमित आय न होने और पहाड़ी इलाके में निर्माण की चुनौतियों के कारण घर बनाना नामुमकिन लग रहा था। योजना के तहत मिली हाउसिंग मदद से परिवार इन मुश्किलों से उबर पाया और एक पक्का घर बना सका।

मोहम्मद अकबर की पत्नी ने कहा कि हम सरकार के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें नकद मदद दी और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम खुद से कभी घर नहीं बना पाते क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं। हम ऐसा घर बनाने का खर्च कैसे उठा पाते? जब सरकार ने हमें आर्थिक मदद दी, तो हम एक अच्छा घर बना पाए, जिससे हमें बहुत सुकून मिला है। अब बारिश का पानी अंदर नहीं आता और हवा भी अंदर नहीं आती। इससे हमें बहुत आराम मिला है।

मोहम्मद अकबर की पत्नी ने कहा कि अब अगर वे हमें एक बाथरूम भी दे दें, तो हम बहुत आभारी होंगे। पहले हमें छत से भारी बर्फ हटानी पड़ती थी और घर बहुत छोटा था। लेकिन अब, मदद की वजह से हम आराम से रह रहे हैं। अगर हमें अब एक बाथरूम मिल जाए, तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। हम उस नकद मदद के लिए बहुत आभारी हैं जिससे हम घर बना पाए; वरना, हमारे पास घर बनाने की हिम्मत या साधन कभी नहीं होते।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम