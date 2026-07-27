प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर सीजेपी की केंद्र को चेतावनी, कहा-आवश्यक कदम उठाने पर विचार करेंगे

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित कुछ राज्यों से छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाए जाने, हिरासत में लेने और गिरफ्तार किए जाने की खबरें मिल रही हैं। इन रिपोर्टों पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

Read More

सीजेपी की मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन केवल उस आश्वासन के बाद स्थगित किया था, जिसमें भारत सरकार ने भरोसा दिलाया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ वर्तमान या भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे वह भाजपा शासित राज्य हो या एनडीए शासित राज्य।

बयान में कहा गया कि विभिन्न राज्यों से सामने आ रही खबरें बेहद चिंताजनक हैं और सरकार को अपने वादे का सम्मान करना चाहिए।

सीजेपी ने कहा कि उसकी कानूनी टीम पहले दिन से ही सक्रिय है और संबंधित राज्यों के वकीलों के साथ मिलकर हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने तथा उन्हें हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।

पार्टी ने केंद्र सरकार, विशेष रूप से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से अपील की कि वे दिए गए आश्वासन का पालन सुनिश्चित करें। सीजेपी ने मांग की कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा किया जाए और देश में कहीं भी किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ दबावपूर्ण या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न की जाए।

पार्टी ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। बयान में सरकार को यह भी याद दिलाया गया कि उसने 28 जुलाई 2026 तक इस संबंध में लिखित गारंटी देने का वादा किया था।

सीजेपी ने कहा कि देशव्यापी आंदोलन को स्थगित करने का फैसला पूरी तरह सद्भावना और सरकार के आश्वासन पर भरोसा करते हुए लिया गया था। यदि सरकार अपने वादे से पीछे हटती है, तो यह केवल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं होगा, बल्कि उन लाखों युवाओं के भरोसे को भी तोड़ने जैसा होगा जिन्होंने आंदोलन की बजाय संवाद का रास्ता चुना।

पार्टी ने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का विश्वासघात स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीजेपी ने अपने बयान में कहा कि किसी भी सरकार की विश्वसनीयता केवल वादे करने से नहीं, बल्कि उन्हें निभाने से बनती है।

युवा प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी ने कहा कि वे धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सीजेपी उनके साथ खड़ी है और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। पार्टी ने मांग की कि सभी हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा किया जाए तथा उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं। सीजेपी ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह आगे आवश्यक कदम उठाने पर विचार करेगी।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम