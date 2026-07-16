प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में जनसुराज के भविष्य को दांव पर लगा दिया : राजीव रंजन

पटना, 16 जुलाई (आईएएनएस)। जदयू नेता राजीव रंजन ने कई नेताओं के प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के मामले सहित कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है।

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आईएएनएस से बातचीत करते हुए राजीव रंजन ने कहा कि एक बात साफ है कि प्रशांत किशोर की भले ही सक्रियता है लेकिन भाजपा और एनडीए का भारी मतों से जीतना तय है। जनसुराज को जो लोग छोड़कर आए हैं, उनमें से दो लोग बांकीपुर के आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार थे। उन लोगों को इस बात का एहसास है कि प्रशांत किशोर जबरन फैसले थोपने के आदी हो चुके हैं और इस उपचुनाव में जनसुराज के भविष्य को दांव पर लगा दिया है।

आर्टिकल 370 पर कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के बयानों पर राजीव रंजन ने कहा कि 'इंडिया गठबंधन' सिर्फ नेतृत्व के सवाल पर ही बंटा हुआ नहीं है। इसमें शामिल पार्टियों की अहम मुद्दों पर प्राथमिकताएं भी अलग-अलग हैं। इस तरह के बयान गठबंधन के अंदर की बेचैनी और गहरे मतभेदों को उजागर करते हैं। जनता दल (यूनाइटेड) शुरू में आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाफ थी। हालांकि, एनडीए सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के विकास की रणनीति लागू करने के बाद, इस क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। आज पूरे जम्मू-कश्मीर में विकास हो रहा है, पारंपरिक शिल्प क्षेत्र की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं, और दुनिया भर से पर्यटक इसकी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने आ रहे हैं।

पटना एनकाउंटर मामले पर उन्होंने कहा, "वह आपराधिक बैकग्राउंड वाला व्यक्ति था और उस पर गंभीर आरोप थे। पटना पुलिस बंटी यादव की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में उसे मुख्य आरोपी मानती थी। उस घटना के बाद कई पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। अगर अपराधी पुलिस के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश करते हैं या ड्यूटी के दौरान उन्हें सीमा पार करने के लिए मजबूर करते हैं, तो ऐसी स्थितियां पैदा होना स्वाभाविक हैं।"

पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरों पर उन्होंने कहा, "पंजाब के हालात को देखते हुए हमें जो समझ आता है, वह यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अक्सर तब जागते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटरों के बीच उन्हें काफी समर्थन हासिल है। वे बहुत लोकप्रिय नेता हैं। दूसरी ओर, उनके और कांग्रेस के मौजूदा राज्य नेतृत्व के बीच मतभेद रहे हैं, और भूपेश बघेल की बार-बार की कोशिशों को भी राज्य में कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। राहुल गांधी को इन मुद्दों को सुलझाने में व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए।"

ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने पर अड़ी रहती हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं की बात नहीं सुनती हैं, तो और भी नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। मदन मित्रा समेत कई नेता पहले भी पार्टी से दूर हो चुके हैं, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो अभी पार्टी में हैं, वे आगे भी बने रहेंगे। इससे पहले भी पार्टी के कुछ विधायक अलग हो चुके हैं और संसदीय दल में भी बड़ी फूट पड़ चुकी है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम