प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से 'जन सुराज' को पहली जीत दिलाई, भाजपा ने जनादेश को स्वीकारा

पटना, 3 अगस्त (आईएएनएस)। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती 31 राउंड के बाद पूरी हो गई है और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर स्पष्ट विजेता बनकर उभरे हैं। यह बिहार में शुरुआती दौर से गुजर रही पार्टी की पहली जीत है।

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प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 44,250 वोट मिले। राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता महज 14,085 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

नीरज सिन्हा के मुकाबले किशोर की जीत का अंतर 18,953 वोटों का रहा।

नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करती है और जनता के फैसले को स्वीकार करेगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव हारने पर भाजपा चुनाव आयोग या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दोष नहीं देती है। पार्टी को लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है और मतदाता जो भी फैसला सुनाएंगे, पार्टी उसे स्वीकार करेगी।

उन्होंने कहा कि बांकीपुर के नतीजों की संगठनात्मक स्तर पर गहन समीक्षा की जाएगी ताकि कमियों की पहचान की जा सके और यह समझा जा सके कि पार्टी सीट क्यों नहीं बचा पाई। एनडीए ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जीती थीं। पार्टी को जनता का समर्थन मिलता रहेगा और वह नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी।

भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी जनादेश के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "नतीजा चाहे जो भी हो, भाजपा उसे विनम्रता से स्वीकार करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और हमारी पार्टी उसका पूरा सम्मान करती है।"

सरावगी ने कहा कि भाजपा विस्तृत संगठनात्मक समीक्षा करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि बांकीपुर के मतदाता उससे दूर क्यों हुए और किन कमियों को दूर करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले और बाद में बांकीपुर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए थे।

इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि पार्टी मतदाताओं के फैसले का सम्मान करेगी और मतदाताओं की अपेक्षाओं को समझने की कोशिश करेगी।

सरावगी ने यह भी कहा कि चुनाव नतीजों की परवाह किए बिना बांकीपुर के विकास के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता जारी रहेगी।

बांकीपुर के नतीजे प्रशांत किशोर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। बांकीपुर को पारंपरिक रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, इसलिए किशोर की जीत एक बड़ी राजनीतिक घटना है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम