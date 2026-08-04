प्रोसेस्ड फूड और सुस्त लाइफस्टाइल भारतीयों के लिए स्वास्थ्य संकट बढ़ा रहे: एक्सपर्ट

हैदराबाद, 4 अगस्त (आईएएनएस)। जाने-माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. राकेश कलापाला के अनुसार, खाने की आदतों में बड़ा बदलाव, प्रोसेस्ड फ़ूड का बढ़ता इस्तेमाल और बड़े पैमाने पर सुस्त लाइफस्टाइल भारत की मेटाबोलिक हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं।

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आईएएनएस के साथ एक खास इंटरव्यू में, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (एआईजी हॉस्पिटल्स) में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और सेंटर फॉर ओबेसिटी एंड मेटाबोलिक थेरेपी के डायरेक्टर डॉ. कलापाला ने चेतावनी दी कि मोटापे को अब अलग से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक मुश्किल मेटाबोलिक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए जो "सिर से पैर तक" अंगों को प्रभावित करती है।

आजकल के खान-पान के तरीकों के खतरों पर रोशनी डालते हुए, डॉ. कलापाला ने कहा कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, खराब फैट और रिफाइंड शुगर से भरे बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के बाजारों में छाए हुए हैं।

अमेरिकन बैरिएट्रिक एंडोस्कोपी के वाइस चेयर और अमेरिकन, यूरोपियन और जापानी एंडोस्कोपी सोसाइटीज़ के फेलो डॉ. कलापाला ने कहा, "प्रोसेस्ड फ़ूड खुद ही क्रेविंग बढ़ा देगा क्योंकि पेट देर से भरता है। एक बार जब आप ये फ़ूड खाते हैं, जिनमें ज्यादा कार्ब्स, ज्यादा फैट, और वो भी बिना प्रोटीन वाला खराब फैट होता है, तो यह शरीर की मेटाबोलिक हेल्थ पर बुरा असर डालता है, जिससे वजन बढ़ना, फैटी लिवर, डायबिटीज और दूसरी सिस्टमिक दिक्कतें हो सकती हैं।"

डॉ. कलापाला ने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग खुद को पूरी तरह शाकाहारी या शराब नहीं पीते, वे भी मेटाबोलिक डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं।

उन्होंने समझाया, "इस खाने में बदलाव, सुस्त लाइफस्टाइल और बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, मेटाबोलिक बदलाव होते हैं, खासकर फैटी लिवर। लिवर में फैट होने पर, यह तब तक शांत रहता है जब तक अल्ट्रासाउंड या लिवर फंक्शन टेस्ट से पता नहीं चलता। जब तक किसी को पता चलता है, तब तक लिवर पहले ही डैमेज हो चुका होता है।"

उन्होंने आगे कहा कि आजकल का स्ट्रेस पेट-ब्रेन एक्सिस के जरिए इस संकट को काफी बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि "स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो लोगों को ज्यादा खाने और ज्यादा खाने के लिए उकसाएगी," जबकि यह फिजिकल एक्टिविटी को कम करता है।

युवा लोगों के बारे में आगे बात करते हुए, डॉ. कलापाला ने आईसीएमआर और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे स्टडीज के चौंकाने वाले आंकड़ों की ओर इशारा किया, जिसमें दिखाया गया है कि भारत में बचपन में मोटापे की दर 15 से 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

खास बात यह है कि उन्होंने बताया कि बचपन में मोटापे की जड़ें अक्सर गर्भ में ही शुरू हो जाती हैं।

उन्होंने कहा, "अगर प्रेग्नेंसी के दौरान मां का वजन ज्यादा है, तो वही चीज बच्चे में पहुंचती है, तभी से बचपन में मोटापा शुरू हो जाता है।" उन्होंने आगे कहा कि पढ़ाई के दबाव और स्कूल के खेल के मैदानों की कमी के साथ, बच्चे अपनी टीनएज में पहले से ही गंभीर मेटाबोलिक बदलावों का सामना कर रहे होते हैं।

एक्सपर्ट ने चेतावनी देते हुए गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (जीईआरडी) के लिए एसिड रिफ्लक्स दवाओं की बिना रोक-टोक, ओवर-द-काउंटर उपलब्धता पर गंभीर चिंता जताई। एंटासिड का लंबे समय तक, बिना मॉनिटर किए इस्तेमाल हड्डियों और किडनी की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, मेडिकल लिटरेचर में तो लंबे समय तक इस्तेमाल को गैस्ट्रिक कैंसर के खतरे से भी जोड़ा गया है।

इसके अलावा, डॉ. कलापाला ने पेट की आदतों को लेकर समाज में फैली गलत सोच पर भी जोर दिया, जिसकी वजह से मरीज अक्सर तब तक इलाज कराने में देरी करते हैं जब तक उन्हें ब्लीडिंग या काले मल जैसे गंभीर लक्षण महसूस न हों।

उन्होंने चेतावनी दी, "कोलोनिक पॉलीप्स, हालांकि पश्चिम की तुलना में हमारी आबादी में कम संख्या में हैं, लेकिन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर अब 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में देखे जा रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि बिना इलाज के जीईआरडी, हेपेटाइटिस से जुड़ा सिरोसिस और स्मोकिंग से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का खतरा और बढ़ जाता है।

ऐसे समाधानों की वकालत करते हुए, डॉ. कलापाला ने '10 का नियम' पेश किया, जो भारत के प्रधानमंत्री के सोचे हुए तेल और प्रोसेस्ड फ़ूड के इस्तेमाल को 10 प्रतिशत तक कम करने के राष्ट्रीय पब्लिक हेल्थ लक्ष्यों से मेल खाता है।

उन्होंने सलाह दी, "आपको वजन 25 या 30 प्रतिशत कम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोटे हैं, तो बस 10 परसेंट वजन कम करें, और इससे आपकी हेल्थ पर अच्छा असर पड़ेगा।"

लाइफस्टाइल से जुड़े हेल्थ रिस्क से निपटने के लिए, डॉ. कलापाला ने चार मुख्य बातें बताईं। इनमें लंबे समय तक बैठे रहने की आदतों को पैसिव स्मोकिंग की तरह मानकर और हर 30 से 60 मिनट में एक से दो मिनट का वॉकिंग ब्रेक लेकर आराम की आदतों से निपटना; खाने की क्वालिटी को क्वांटिटी से ज़्यादा प्राथमिकता देने के लिए डाइट को रेगुलेट करना, जिसमें हाई-फाइबर, साफ-सुथरा साबुत खाना शामिल हो और मीठे ड्रिंक्स को हटा दिया जाए; इस सिद्धांत के तहत एक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट करना कि स्ट्रेस के लिए कोई खुद ही अपनी सबसे अच्छी दवा है; और रेगुलर स्क्रीनिंग और नए एआई-ड्रिवन हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स के जरिए प्रिवेंटिव और प्रिसिजन मेडिसिन को अपनाने के लिए समय-समय पर हेल्थ चेकअप के लिए कमिटेड रहना शामिल है।

वजन घटाने के नए तरीकों की तुलना करते हुए, डॉ. कलापाला ने बताया कि हालांकि जीएलपी-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाएं भूख को प्रभावी ढंग से कम करती हैं, लेकिन ये लंबे समय तक इलाज के तरीके के तौर पर काम करती हैं; इन्हें बंद करने पर अक्सर वजन फिर से बढ़ जाता है। ज्यादा वाले मरीजों के लिए, उन्होंने एडवांस्ड एंडोबेरिएट्रिक प्रक्रियाओं, जैसे एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी (ईएसजी), का जिक्र किया, जो बिना किसी सर्जिकल चीरे के एंडोस्कोपी के जरिए पेट का साइज कम कर देती हैं।

--आईएएनएस

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