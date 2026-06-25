परिमल नथवानी ने चौथी बार राज्यसभा के लिए शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात की

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। झारखंड से हाल ही में दोबारा निर्वाचित राज्यसभा सदस्य परिमल नथवानी ने गुरुवार को चौथी बार शपथ ली और इसे अपने सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण क्षण बताया।

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नथवानी ने झारखंड की जनता, एनडीए नेतृत्व और अपने समर्थकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि यह अवसर बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। उन्होंने कहा कि वे अपनी कर्मभूमि से तीसरी बार राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता द्वारा उन पर जताए गए विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक संदेश में उन्होंने कहा कि जनादेश ने उन्हें राज्य में ग्रामीण अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल विकास और रोजगार सृजन से संबंधित प्रयासों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है।

उन्होंने आगे कहा कि झारखंड के सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है।

शपथ ग्रहण के बाद, नथवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की और राज्यसभा चुनावों में उनके और एनडीए नेतृत्व के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। मुलाकात के दौरान, दोनों ने झारखंड के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की।

नथवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात का अपार सम्मान प्राप्त हुआ। झारखंड के हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनावों में एनडीए के महत्वपूर्ण समर्थन के लिए मैंने अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। राष्ट्र के प्रति उनके दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, मैं अपनी कर्मभूमि में विकास को गति देने के लिए तत्पर हूं।

गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में नथवानी झारखंड से राज्यसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए हैं। यह उच्च सदन में उनका चौथा कार्यकाल है।

इससे पहले, वे दो बार राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कई विकासात्मक और सामाजिक पहलों से जुड़े रहे हैं। वे आंध्र प्रदेश से भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं।

--आईएएनएस

एमएस/