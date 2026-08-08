'पूरे देश को अस्थिर करना चाहते राहुल गांधी', भाजपा के मंत्री ने बताया राष्ट्र-विरोधी नेता

भाटपाड़ा, 8 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे राष्ट्र-विरोधी राजनेता हैं और देश को स्थिर करना चाहते हैं। साथ ही, उन्होंने टीएमसी के पूर्व विधायक सनत डे की गिरफ्तारी पर जवाब दिया।

Read More

मंत्री अर्जुन सिंह ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, "राहुल गांधी एक देश-विरोधी व्यक्ति और राजनेता हैं। यह देश-विरोधी राजनेता पूरे देश को अस्थिर करना चाहता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पेपर लीक करने वालों और उनमें शामिल लोगों के खिलाफ कानून है। कानून के तहत सजा का प्रावधान भी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे भारत में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं या छोटे बच्चों को सड़कों पर लाकर उनसे गलत काम करवाएं।"

उन्होंने आगे कहा, "जब प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा होता है तो कहते हैं कि केस क्यों हुआ। जब घर के बच्चे गलत काम करते हैं तो उन्हें समझाया जाता है। इसी तरह राहुल गांधी को भी बच्चों को समझाना चाहिए। क्योंकि यही बच्चे देश का भविष्य हैं।"

अर्जुन सिंह ने कहा, "भारत का कानून यह कहता है कि जो भी गलती करे, उसकी सजा होनी चाहिए। अन्यथा यह एक परंपरा बन जाएगी कि जब मन हो बच्चों को उकसाया जाए और उन्हें आगे रखकर कुछ भी कराया जाए। सभी अभिभावकों से भी निवेदन है कि बच्चों पर थोड़ा कंट्रोल किया जाना चाहिए। वे गलत कार्यों में शामिल न हों, क्योंकि यह सोरोस व अमेरिका का एजेंडा है और उससे भारत को बचना है।"

नैहाटी से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सनत डे की गिरफ्तारी पर मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा, "यह बहुत खुशी की बात है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां के लोग बहुत खुश हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने 2021 में बहुत जुल्म किए थे। उन्होंने महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं पर हमला किया था और अभया घटना के बाद निकाले गए जुलूस पर भी हमला किया था।"

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एंबुलेंस का ड्राइवर था, आज उसके पास हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है। उसके कई जगह गोदाम डिपो हैं। उसने बस टर्मिनस को भी अपना गोदाम बना लिया था। यह गलत आदमी था और इसीलिए लोग खुश हैं कि वह गिरफ्तार हुआ है।

--आईएएनएस

डीसीएच/