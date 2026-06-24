पुरी : होटल मालिक की हत्या के बाद एक्शन मोड में पुलिस, मुख्य आरोपी एनकाउंटर में जख्मी

भुवनेश्वर, 24 जून (आईएएनएस)। ओडिशा के पुरी में होटल मालिक की हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रतीक सिंह ने बताया कि ओडिशा के पुरी जिले में बुधवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक होटल मालिक की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया।

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मीडिया से बात करते हुए एसपी सिंह ने कहा, "हमें मंगलवार देर रात बालियापांडा पुलिस स्टेशन में धबलेश्वर रोड पर स्थित होटल मनोरमा में हुई घटना के बारे में जानकारी मिली। होटल के मालिक, लगभग 45 वर्षीय पवित्र नायक पर कथित तौर पर रात करीब एक बजे कुछ लोगों के एक समूह ने हमला किया और चाकू मार दिया।"

उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस अधिकारियों को पता चला कि आरोपियों में शामिल चंदन कुमार पालार नाम का व्यक्ति, जो होटल में स्टाफ के तौर पर काम करता था, उसने होटल मालिक नायक पर हमला किया था।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और बालियापांडा पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (आईआईसी) संगीता दास अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं।

इस बीच पीड़ित होटल मालिक को घटनास्थल से पुरी के जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

एसपी सिंह ने कहा कि बाद में पुलिस ने घटनास्थल, होटल के कर्मचारियों और अन्य लोगों से घटना के बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू किया।

पुरी के डिप्टी एसपी प्रशांत साहू, इंस्पेक्टर संगीता दास और अन्य पुलिस अधिकारी जांच में जुट गए और अपराध में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगे।

एसपी सिंह ने आगे कहा, "इसके बाद हमें जानकारी मिली कि चंदन कुमार पालार मठामठ (पुरी का एक प्रसिद्ध मठ) के पास काजू के बाग की ओर जा रहा था और वहां छिपने की कोशिश कर रहा था। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, बालियापांडा आईआईसी और उनकी टीम उस जगह पहुंची और उसे पकड़ने की कोशिश की, तभी उसने अचानक पुलिस अधिकारियों पर गोली चला दी। अपनी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान चंदन पालार के पैर में गोली लगी।"

घायल आरोपी को तुरंत पुरी डीएचएच ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में उसे आगे के इलाज के लिए कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुरी के एसपी ने यह भी बताया कि मंगलवार रात हुई घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जबकि अपराध में शामिल अन्य आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम