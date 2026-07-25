पेपर लीक विरोध-प्रदर्शन: असामाजिक तत्वों ने पुलिसकर्मियों और पत्रकारों पर हमला किया

कोलकाता, 25 जुलाई (आईएएनएस)। शुक्रवार को नीट परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की संयुक्त रैली में शामिल हुए राजाबाजार, किडरपुर, पार्क सर्कस, गार्डन रीच और इकबालपुर के कुछ चुनिंदा इलाकों के असामाजिक तत्वों की पहचान की गई है। इन तत्वों ने ही रैली में पुलिसकर्मियों और मीडियाकर्मियों पर हमला किया। यह जानकारी बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को विधानसभा में दी।

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उन्होंने कहा कि पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे किसी भी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन पर बल प्रयोग न करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन वहां अराजकता फैल गई।

सीजेपी ने कहा कि वामपंथी छात्र और युवा संगठन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इनमें कोलकाता और आसपास के इलाकों के लोग भी थे, जो न तो छात्र हैं और न ही नीट से उनका कोई संबंध है।

उन्होंने पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर कहा कि वोट खोने वाले सभी लोग राजाबाजार, किडरपोर पार्क सर्कस, गार्डन रीच, इकबालपुर और न्यूटाउन से आए थे। उन्होंने डोरिना क्रॉसिंग पर पुलिस पर पानी की बोतलें और जूते फेंके।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा के चल रहे छह दिवसीय विस्तारित बजट सत्र के समापन दिवस पर सदन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री के अनुसार, रैली में एकत्रित इन असामाजिक तत्वों का मुख्य उद्देश्य तनाव और हिंसा फैलाना और इस तरह सुर्खियां बटोरना था। वे चाहते थे कि पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर बल प्रयोग करे। उनका इरादा तनाव बढ़ाना और इस तरह तमाशा खड़ा करना था। सौभाग्य से, पुलिस उनके जाल में नहीं फंसी। लेकिन उन्होंने अपने हमले जारी रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ पत्रकारों पर हमला किया गया और वे घायल हो गए। इनमें से छह पत्रकार गंभीर रूप से घायल हैं। कुल सात मामलों की सुनवाई नवगठित पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026 के तहत की जाएगी, जिसमें राज्य में उपद्रव और असामाजिक गतिविधियों तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े प्रावधान हैं।

इस बीच, शुक्रवार की रैली के दौरान हुई उपद्रव के संबंध में एक और एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे इस मामले में दर्ज एफआईआर की कुल संख्या सात हो गई है।

सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से कुल 70 लोगों की पहचान की गई है जो शुक्रवार को हुई उपद्रवी गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल थे।

--आईएएनएस

एमएस/