'पेपर लीक पर सख्त कानून से बढ़ेगा छात्रों का आत्मविश्वास', सीएम धामी ने किया प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का स्वागत

देहरादून, 24 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश छात्रों के प्रति केंद्र की चिंता को दर्शाता है और उन्हें सरकार की ओर से छात्रों की समस्याओं को संभालने के तरीके पर भरोसा है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "आजादी के बाद जनता, युवा और गरीब उन्मूलन से जुड़े हुए देश के अनेक ज्वलंत मुद्दे थे। ऐसे मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सुलझाया है। उन्होंने इन मुद्दों को लेकर कई सख्त प्रावधान किए और उन्हें जड़ से समाप्त करने का कार्य किया। इस पेपर लीक पर भी उन्होंने सख्त कार्रवाई करने को कहा है और कानून लाने की बात की है।"

फास्ट ट्रैक कोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का स्वागत करते हुए सीएम धामी ने कहा, "मेरा मानना है कि यह फैसला छात्रों के लिए भविष्य की परीक्षाओं के लिए एक नया रास्ता होगा और नकल की संभावना नहीं रहेगी। इससे छात्रों का आत्मविश्वास भी प्रबल होगा। वे मेहनत करेंगे और योग्यता व प्रतिभा के आधार पर चयनित होने का अवसर मिलेगा।"

वन्य जीव से जुड़े कार्यक्रमों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "हमारे राज्य में वन्यजीव और जंगल बहुत अहम हैं और राज्य का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इसलिए, इनसे जुड़े कई मुद्दे और चिंताएं हैं।"

सीएम धामी ने आगे कहा, "अगर मैं कहूं कि हमारे राज्य का विकास वन विभाग से होकर गुजरता है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी बैठकें विकास के नए रास्ते खोलेंगी। आस-पास के इलाकों की समस्याओं और राज्य की विकास योजनाओं को और गति मिलेगी, और उनकी प्रगति के लिए तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा।"

--आईएएनएस

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