पप्पू यादव पर हुए हमले की सच्चाई जल्द आएगी सामने, इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिएः नीरज कुमार

पटना, 3 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर हुए कथित हमले, बांकीपुर उपचुनाव सहित अन्य मद्दे पर जनता दल (यूनाइटेड) के प्रवक्ता नीरज कुमार और राजीव रंजन ने प्रतिक्रियाएं दी। इसके साथ ही दावा किया पप्पू यादव पर हुए हमले की सच्चाई जल्द सामने आएगी।

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सांसद पप्पू यादव पर कथित हमले पर नीरज कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "दिल्ली पुलिस सभी तथ्यों की जांच करेगी। जिस तरह बिहार पुलिस ने बिश्नोई गैंग की धमकी के मामले की जांच की और बाद में उसे सुलझाया, उसी तरह इस मामले की भी गहन जांच होनी चाहिए। आरा का जो व्यक्ति उस पहले वाले मामले से जुड़ा था, उसके बारे में भी आरोप लगाया गया था कि वह किसी प्रायोजित घटना का हिस्सा था, लेकिन बाद में वे दावे गलत साबित हुए। दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने से कहीं अधिक जरूरी यह पता लगाना है कि वह व्यक्ति कौन है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जांच के जरिए पूरा मामला सामने आ जाएगा।"

विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर नीरज कुमार ने कहा, "विदेशी फंडिंग देश में काले धन का स्रोत बन सकती है। इसके लिए पहले से ही एक कानून मौजूद है और अब हम देखेंगे कि इसमें क्या संशोधन किए जा रहे हैं। हालांकि, जनता यह उम्मीद करती है कि विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाले नियम यह सुनिश्चित करें कि ऐसे फंड का इस्तेमाल मानवीय कल्याण और, जहां लागू हो, व्यापक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किया जाए।"

राजीव रंजन ने पप्पू यादव पर हुए हमले को लेकर कहा, "पूरे प्रकरण की जांच होगी और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।"

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती पर राजीव रंजन ने कहा, "बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार नीरज सिन्हा की ऐतिहासिक अंतर से जीत पक्की है। चाहे प्रशांत किशोर हों या कोई अन्य उम्मीदवार और यहां चुनाव लड़ रहे अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सारा राजनीतिक शोर-शराबा पहले ही हो चुका है। अब उन्हें नतीजों का इंतजार करना चाहिए। हमारा मानना ​​है कि जब भी लोग विकास-केंद्रित एजेंडे पर वोट करते हैं, तो एनडीए को इसका फायदा होता है।"

--आईएएनएस

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