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Amit Shah Statement : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं, अमित शाह बोले- मोदी सरकार में अधिक सशक्त हुईं पंचायतें

पंचायती राज दिवस पर अमित शाह, गडकरी, योगी समेत नेताओं के संदेश
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Dainik Hawk·
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Apr 24, 2026, 04:25 AM
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं, अमित शाह बोले- मोदी सरकार में अधिक सशक्त हुईं पंचायतें

नई दिल्ली: देशभर में शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। शाह ने कहा कि मोदी सरकार में पंचायतें और अधिक सशक्त, स्वावलंबी बनकर 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान दे रही हैं।

 

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की प्राचीनतम लोकतांत्रिक परंपराओं में से एक 'पंचायत व्यवस्था' हमारे लोकतंत्र की मजबूत इकाई है। ग्रामीण विकास, शासन-प्रशासन, सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंधन से लेकर सांस्कृतिक संरक्षण तक अहम भूमिका निभाने वाली पंचायतें मोदी सरकार में और अधिक सशक्त, स्वावलंबी बनकर 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान दे रही हैं।"

 

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की शुभकामनाएं देते हुए 'एक्स' पर लिखा, "आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए पंचायतें सशक्त और विकसित होना जरूरी है। ग्रामीण विकास व राष्ट्र के उत्थान में पंचायती राज व्यवस्था का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।"

 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सभी जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों और ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "पंचायती राज व्यवस्था जनभागीदारी की वह सशक्त धारा है, जो लोकतंत्र को सींचती है। गांव की चौपाल से लेकर विकास के बड़े संकल्प तक, हर निर्णय में जनता की सहभागिता ही असली लोकतंत्र है।"

 

शिवराज सिंह चौहान ने आह्वान किया कि हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपनी पंचायत को स्वच्छ, समृद्ध, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। साथ ही, गांवों को समृद्ध व भारत को विकसित बनाएंगे।

 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए 'एक्स' पोस्ट में कहा, "पंचायती राज व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को सशक्त बनाने का माध्यम है। आइए, हम सब मिलकर 'ग्राम स्वराज' की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने तथा समृद्ध व आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण का संकल्प लें, तभी 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' का स्वप्न साकार होगा।"

 

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पोस्ट किया, "ग्राम स्वराज की परिकल्पना साकार करने में पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की सशक्त आधारभूत इकाई हैं। स्थानीय स्वशासन, जनभागीदारी, पारदर्शिता, डिजिटल सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।"

 

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रदेशवासियों से आह्वान करते हुए कहा, "आइए, इस अवसर पर हम अपनी पंचायतों को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और डिजिटल बनाने का संकल्प लें, ताकि ग्रामीण भारत के विकास से स्वर्णिम राष्ट्र का निर्माण हो सके।"

 

--आईएएनएस

 

 

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