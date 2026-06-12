पुण्यतिथि पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 260 लोगों की मौत हो गई थी। विजय रूपाणी की पहली पुण्यतिथि पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है।

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शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा, "भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे मित्र स्व. विजय रूपाणी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं! स्व. विजय रूपाणी जी अत्यंत सहज, सरल और संगठनात्मक क्षमता के धनी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मां भारती की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। गुजरात के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता मिसाल है। जनसेवा तथा राष्ट्र एवं समाज की उन्नति हेतु किए अपने कार्यों के माध्यम से वे सदैव हमारी स्मृतियों और दिलों में जिंदा रहेंगे।"

बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया, "भाजपा के वरिष्ठ नेता, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन।"

बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक्स पर लिखा, "गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके समर्पण और सेवा भाव हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे।"

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा ने एक्स पर लिखा, "वरिष्ठ भाजपा नेता, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि।"

यूपी सरकार में मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण नमन।"

गौरतलब है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया 171 गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यूनाइटेड किंगडम के लंदन गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद विमान अहमदाबाद के मेघाणी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी।

--आईएएनएस

ओपी/एएस