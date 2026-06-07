पुणे : रेव पार्टी से नाबालिगों समेत 156 लोगों को हिरासत में लिया गया; 85 लाख की ड्रग्स और शराब जब्त

पुणे, 7 जून (आईएएनएस)। पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के तुलापुर इलाके में 'प्रोजेक्ट एक्स' नाम से आयोजित एक गैर-कानूनी पार्टी पर सुबह-सुबह छापा मारा और नाबालिगों समेत कुल 156 लोगों को हिरासत में लिया। अधिकारिकयों ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

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जांचकर्ताओं ने कहा कि आयोजन स्थल पर 107 पुरुषों और 49 महिलाओं सहित कुल 156 व्यक्ति पाए गए। इनमें से तीन व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु के थे।

अधिकारियों ने बताया कि पार्टी पुणे के लोनीकंद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में तुलापुर में एक बंगला शैली के रिसॉर्ट में आयोजित की जा रही थी।

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान कुल करीब 85 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया।

ऑपरेशन के बारे में बोलते हुए, पुणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) गौहर हसन ने कहा, "बिना अनुमति के तुलापुर में एक पार्टी आयोजित होने की सूचना के बाद, 15 अधिकारियों और 65 पुलिस कर्मियों की एक टीम ने रविवार को लगभग 2:30 बजे साइट पर छापा मारा।"

पुलिस के मुताबिक, पार्टी में शराब परोसने की इजाजत रात 11:30 बजे तक ही वैध थी. शनिवार को, फिर भी पार्टी उस समय से आगे भी जारी रही।

पुलिस को घटनास्थल पर लगभग 3 ग्राम कैनबिस (गांजा) भी मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इसके अतिरिक्त, प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर के 10 पैकेट भी बरामद किए गए। अधिकारियों के मुताबिक कार्यक्रम स्थल से करीब 9.22 लाख रुपये की शराब भी जब्त की गई।

जांचकर्ताओं ने ब्लेज एंटरटेनमेंट के ऐमन शेख और स्टार लाइट एंटरटेनमेंट के यश चौधरी को कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों के रूप में पहचाना। जांचकर्ताओं ने कहा कि वे अनुमति प्राप्त करने और लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका की जांच कर रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम