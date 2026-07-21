पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज गलत था : रामदास आठवले

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्यमंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के प्रमुख रामदास आठवले ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस द्वारा 'संसद चलो' मार्च के दौरान नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज की आलोचना की। साथ ही यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को भी संयम बरतना चाहिए।

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'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के नेतृत्व में सोमवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने 3 मई को हुए नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए संसद तक मार्च करने की कोशिश की।

संसद भवन के बाहर आईएएनएस से ​​बात करते हुए आठवले ने कहा कि पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी क्योंकि प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। जब छात्रों को रेल भवन के पास रोका गया, तो उन्हें अपना विरोध वहीं तक सीमित रखना चाहिए था।

उन्होंने कहा, "उन्होंने संसद तक पहुंचने की कोशिश की, इसलिए लाठीचार्ज हुआ। लेकिन, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।"

सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "बैठक से कोई न कोई समाधान निकलना चाहिए। हमने भी कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है, इसे सीमित रखा जाना चाहिए।"

उन्होंने दोहराया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था।

एनडीए के 'मंगल मिलन' कार्यक्रम के दौरान नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी के बयान के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट के बारे में बताया है कि जो कुछ भी हुआ है, वह सही नहीं है और लाखों छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिन लोगों ने ऐसी कोशिश की है, वे सभी पकड़े जा चुके हैं और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

आठवले ने कहा, "उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों और उनके प्रशासन की भी यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षाओं के दौरान ऐसी घटनाएं न हों।"

उन्होंने कहा कि सरकार 'युवा शक्ति' के साथ खड़ी है। हम युवाओं की वजह से ही सरकार में हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं, वह बेबुनियाद है। सरकार ऐसे कदम उठाएगी ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हों।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम