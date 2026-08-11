पलामू में कोयला लदी मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, मुख्य रेल लाइनें सुरक्षित

पलामू, 11 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड के पलामू जिले में मंगलवार दोपहर एक मालगाड़ी के करीब 11 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना-सोननगर रेलखंड पर गढ़वा रोड और सिगसिगी रेलवे स्टेशन के बीच सबवना गांव के पास हुआ। दुर्घटना में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है।

जानकारी के अनुसार, कोयला लदी मालगाड़ी बरकाकाना से सोननगर की ओर जा रही थी। गढ़वा रोड स्टेशन पार करने के बाद मालगाड़ी रिवर्सिबल लाइन यानी तीसरी लाइन पर आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान उसके 59 डिब्बों में से करीब 11 से 12 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसा ग्रासिम इंडस्ट्रीज फैक्ट्री के पास हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी।

हालांकि, मालगाड़ी में केवल कोयला लदा होने और किसी यात्री के सवार नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, दुर्घटना जिस तीसरी लाइन पर हुई है, उससे मुख्य अप और डाउन लाइनें प्रभावित नहीं हुई हैं, इसलिए दोनों मुख्य लाइनों पर रेल परिचालन जारी रखा जा सका। हालांकि हादसे के बाद एहतियात के तौर पर कुछ ट्रेनों की गति और परिचालन समय प्रभावित होने की संभावना है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इंजीनियरिंग, तकनीकी और सुरक्षा विभाग की टीमें भी घटनास्थल पर भेजी गईं। रेलवे ने क्रेन और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद से पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। रेलवे अधिकारियों की निगरानी में क्षतिग्रस्त ट्रैक को दुरुस्त करने का काम भी चल रहा है।

रेलवे ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मालगाड़ी के डिब्बे किस वजह से पटरी से उतरे। रेलवे प्रशासन की कोशिश है कि प्रभावित तीसरी लाइन को जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए। फिलहाल, मुख्य रेल लाइनों के सुरक्षित रहने से इस महत्वपूर्ण रेल खंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन जारी है।

--आईएएनएस

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