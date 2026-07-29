पालिकाओं में नौकरी से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए मदन मित्रा ईडी दफ्तर पहुंचे, कहा-भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं

कोलकाता, 29 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में नगर पालिकाओं में नौकरी से जुड़े मामले में पूछताछ का सामना करने के लिए, कमरहाटी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा बुधवार दोपहर साल्ट लेक स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर पहुंचे।

Read More

पिछले हफ्ते ईडी अधिकारियों ने इस मामले में मदन मित्रा के दो बेटों और उनकी पत्नी से भी पूछताछ की थी।

हाल ही में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रहे मित्रा तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट में शामिल हो गए थे। इस गुट का नेतृत्व पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं।

मित्रा दोपहर करीब 12:30 बजे साल्ट लेक स्थित सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस (सीजीओ) कॉम्प्लेक्स में ईडी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। ईडी कार्यालय में जाने से पहले, उन्होंने मीडिया से कहा कि उनका किसी भी तरह के वित्तीय भ्रष्टाचार से कोई लेना-देना नहीं है और वे जांच प्रक्रिया में सहयोग करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय आए हैं।

हालांकि, उन्होंने इस बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या बागी गुट में शामिल होने का उनका फैसला ईडी के पूछताछ के नोटिस के कारण लिया गया था, जैसा कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का दावा है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की जांच शाखा ईडी द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार, उत्तरी 24 परगना जिले की टीटागढ़ नगर पालिका में कथित तौर पर नकद या सोने के बदले कम से कम 125 लोगों को नौकरी मिली थी। इसी मामले में मदन मित्रा का नाम सामने आया था।

13 जून को ईडी अधिकारियों ने मित्रा के दो घरों पर छापेमारी और तलाशी ली। एक दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में और दूसरा शहर के उत्तरी बाहरी इलाके कमारहाटी में था। जून में कोलकाता और उसके आसपास सात अन्य जगहों पर भी एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाए गए थे।

अक्टूबर 2025 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नगर पालिका भर्ती में अनियमितताओं के इसी मामले में मित्रा के घर पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था।

सीबीआई ने पिछले सप्ताह कोलकाता की एक विशेष अदालत में चल रही जांच के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस और उनके बेटे खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम