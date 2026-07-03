पाक्सो का आरोपी कर्नाटक के कलबुर्गी पुलिस स्टेशन से फरार; जांच जारी

कलबुर्गी, 3 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गिरफ्तार 24 वर्षीय आरोपी शुक्रवार तड़के अफजलपुर पुलिस थाने से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के सो जाने का फायदा उठाकर थाने से भागने में सफलता हासिल कर ली।

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अफजलपुर पुलिस थाने में हुई इस घटना से पुलिस की काफी किरकिरी हुई है। खास बात यह है कि यह मामला कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के गृह जिले कलबुर्गी में सामने आया है।

आरोपी को पॉक्सो मामले में करीब एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया था। जांच जारी होने के कारण उसे पुलिस थाने के लॉक-अप में रखा गया था।

पुलिस के अनुसार, अफजलपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक गांव की 16 वर्षीय लड़की के माता-पिता द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि आरोपी, जो उसी गांव का 24 वर्षीय व्यक्ति है, ने कथित तौर पर नाबालिग से प्रेम का झूठा दावा करके उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था।

विश्वसनीय सूचना मिलने पर कि आरोपी और नाबालिग महाराष्ट्र के पुणे में रह रहे हैं। अफजलपुर पुलिस की एक टीम लड़की के माता-पिता के साथ पुणे पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे देर रात अफजलपुर लाया गया। वहीं, बरामद की गई नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए कलबुर्गी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पुलिसकर्मियों की लापरवाही का फायदा उठाकर शुक्रवार तड़के हिरासत से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने किसी तरह अपनी हथकड़ी खोली, फिर पुलिस थाने की दूसरी मंजिल के किनारे तक पहुंचा। वहां से पास के नीम के पेड़ की शाखा पकड़कर नीचे उतरा और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई। जांचकर्ताओं ने फुटेज हासिल कर लिया है और इस बात की जांच कर रहे हैं कि आरोपी ने हथकड़ी से खुद को कैसे छुड़ाया और लॉक-अप से कैसे भाग निकला, जो आमतौर पर सुरक्षित रखा जाता है।

इस घटना के बाद पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश के लिए एक विशेष टीम गठित की है। कर्नाटक के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रही इस साहसिक फरारी ने पुलिस स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी है और आरोपियों के फरार होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि यह सुरक्षा में एक गंभीर चूक थी और दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम