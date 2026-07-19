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पंजाब सरकार ने 'तीर्थ यात्रा' योजना का किया विस्तार, अगस्त से शुरू होंगे तीन नए धार्मिक रूट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 19, 2026, 06:15 PM
पंजाब सरकार ने 'तीर्थ यात्रा' योजना का किया विस्तार, अगस्त से शुरू होंगे तीन नए धार्मिक रूट

होशियारपुर, 19 जुलाई (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पंजाब के होशियारपुर जिले के तलवाड़ा में आयोजित 'एक शाम भगवान शिव के नाम' भजन संध्या कार्यक्रम में राज्य सरकार की मुफ्त 'तीर्थ यात्रा' योजना के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगस्त से श्रद्धालुओं के लिए तीन नए धार्मिक रूट शुरू किए जाएंगे, जिनमें खाटू श्याम जी-सालासर, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन शामिल हैं।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इन नए रूटों के लिए पंजीकरण अगस्त महीने से शुरू होगा। राज्य सरकार करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत यात्रियों के लिए एसी बस, ठहरने, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं का पूरा खर्च सरकार उठाती है।

उन्होंने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को श्री दरबार साहिब और श्री आनंदपुर साहिब की यात्रा कराई जाती थी। अब धार्मिक स्थलों की संख्या बढ़ाकर अधिक लोगों को इसका लाभ देने की कोशिश की जा रही है।

महिलाओं के लिए चलाई जा रही आर्थिक सहायता योजना का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जिन महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, लेकिन अभी तक उनके खाते में राशि नहीं पहुंची है। उन्हें 1 अगस्त को एक साथ बकाया राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।

केजरीवाल ने पंजाब सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। परिवारों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है और महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, इसलिए जनकल्याण योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, शांति और आपसी भाईचारे की भावना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की भलाई के लिए पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 19 टोल प्लाजा बंद किए गए हैं, जिससे लोगों को रोजाना लाखों रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हजारों सरकारी नौकरियां दी गई हैं और सड़क, सिंचाई तथा बिजली व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी