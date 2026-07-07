पंजाब: पुरानी रंजिश में हिंसक झड़प, दो युवकों की मौत

चंडीगढ़, 7 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब के संगरूर में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई। इसी को लेकर मंगलवार को आईएएनएस को जानकारी देते हुए डीएसपी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि कक्कड़वाल रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की जांच करने के साथ सबूत इकट्ठा करने में जुटी है।

Read More

उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर लगभग 1.30 बजे कक्कड़वाल रोड पर देव कुमार (निवासी, गांधी बस्ती) और अनिल कुमार उर्फ बब्बू (निवासी, गांधी बस्ती) एक हेयर ड्रेसर की दुकान में बाल कटवाने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान डेढ़ बजे के करीब 4 से 5 युवाओं ने इनके ऊपर किसी धारधार हथियार से वार कर दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीएसपी ने बताया कि देव कुमार की उम्र लगभग 23 वर्ष और अनिल कुमार की उम्र करीब 30 वर्ष थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के साथ परिजनों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पुरानी रंजिश में हिंसक झड़प की बात सामने आ रही है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि हमला किस कारण से हुआ।

वहीं, जब मृतक के माता-पिता के पूछताछ की गई, तो उन्होंने लगभग पांच या छह लोगों के नाम बताए हैं। आगे की पूछताछ और बयानों से और जानकारी सामने आएगी कि कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं। इसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी।

उन्होंने कहा कि हमारी जांच टीम और फोरेंसिक टीम मौके पर काम कर रही हैं। घटना में इस्तेमाल किए गए कुछ धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम उससे जुड़ी अन्य जानकारियां भी साझा करेंगे।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम