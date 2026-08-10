पंजाब : पुलिस ने किया आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, मुख्य संचालक गिरफ्तार

चंडीगढ़, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस ने सोमवार को सीमा पार से जुड़े एक आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस नेटवर्क को ‘बब्बर खालसा इंटरनेशनल’ के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य संचालक को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव ने इस कार्रवाई के बारे में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जानकारी दी है।

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इस ऑपरेशन को मुख्य रूप से काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर और एसबीएस नगर पुलिस की ओर से अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। जिसे मुख्य रूप से विदेशी हैंडलर की ओर से संचालित किया जा रहा था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्य संचालक को भी गिरफ्तार किया और उसके पास से एक 86-पी हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी ने विदेशी हैंडलर्स के निर्देश पर जालंधर के आदमपुर जिले से कथित तौर पर ग्रेनेड खरीदा था। पुलिस डीजीपी के मुताबिक, एबीएल नगर के नवांशहर शहर के पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया।

पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच जारी है, जिसके तहत पूरे नेटवर्क की कार्य प्रणाली के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से विदेशी हैंडलर, स्थानीय सहायता नेटवर्क जैसे विषय भी शामिल हैं।

इससे पहले, काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ मिलकर की संयुक्त कार्रवाई में सीमा पार से नशीली पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। इस कार्रवाई के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही 30 हेरोइन भी बरामद की गई।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखविंदर सिंह और मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, हेरोइन की भारी मात्रा में खेप और तस्करी की गतिविधियों में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। ऑपरेशन की जानकारी देते हुए असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (फ़िरोज़पुर) गुरसेवक सिंह ने कहा कि एक खास सूचना के आधार पर पुलिस ने फाजिल्का के सतीरवाला गांव के पास बीएसएफ फाजिल्का के साथ मिलकर एक खास जॉइंट ऑपरेशन चलाया।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दो संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल और 30.200 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की है।

पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां और बरामदगी हो सकती हैं।

पुलिस के मुताबिक, फाजिल्का के पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-सी, 25 और 29 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस