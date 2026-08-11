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भारत समाचार

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फिरोजपुर से 30.672 किलो हेरोइन बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार

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(Updated )
पंजाब

चंडीगढ़, 11 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस को सीमा पार नशा और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ दो बड़ी कामयाबी मिली हैं। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने फिरोजपुर से 30.672 किलो हेरोइन बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बठिंडा में विदेश में बैठे गैंगस्टर के एक साथी को अवैध पिस्तौल के साथ दबोचा है।

पंजाब पुलिस के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया गया कि एएनटीएफ फिरोजपुर रेंज ने सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को पकड़ा गया और उनके पास से 30.672 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई।

शुरुआती जांच में सामने आया कि यह खेप विदेश में बैठे एक बड़े ड्रग तस्कर ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार भेजी थी। इसे फिरोजपुर के अली के गांव इलाके में एक भारतीय तस्कर ने रिसीव किया था। उसका काम इस नशे को आगे ले जाना और राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई करना था।

पुलिस ने इस मामले में पीएस एएनटीएफ, एसएएस नगर में एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क के पीछे और आगे के कनेक्शनों की गहन जांच की जा रही है। सीमा पार बैठे हैंडलर्स और राज्य में सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की पहचान के लिए टीमें काम कर रही हैं।

पंजाब पुलिस ने कहा, "हम सीमा पार नशीले पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने, ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ने और एक सुरक्षित व ड्रग-मुक्त पंजाब सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

इससे पहले एक अन्य पोस्ट में पंजाब की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने बड़ी सफलता का दावा किया। फोर्स ने विदेश में बैठे गैंगस्टर नेटवर्क के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी निर्मित .32 बोर की अवैध पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए।

जांच में पता चला कि आरोपी ने विदेश में बैठे एक गैंगस्टर के इशारे पर यह हथियार हासिल किया था। वह पंजाब में किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उस पर आर्म्स एक्ट और अन्य आपराधिक मामलों में केस दर्ज हैं।

पुलिस ने थाना कोतवाली, बठिंडा में आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले में आगे की पूछताछ जारी है ताकि गैंग के अन्य सदस्यों और हथियारों की सप्लाई चेन तक पहुंचा जा सके।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी