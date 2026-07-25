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पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, भगोड़े गैंगस्टर जोबनजीत सिंह को इंडोनेशिया से भारत लाया गया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 25, 2026, 09:37 AM
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी, भगोड़े गैंगस्टर जोबनजीत सिंह को इंडोनेशिया से भारत लाया गया

चंडीगढ़, 25 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए एक अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से भगोड़े गैंगस्टर जोबनजीत सिंह उर्फ जोबन बिल्ला को भारत वापस लाया है। पंजाब पुलिस ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने सामाजिक माध्यम मंच 'एक्स' पर साझा की है।

पुलिस के अनुसार, पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने केंद्रीय एजेंसियों और अन्य संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लंबे समय से फरार चल रहा जोबनजीत सिंह कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था और अलग-अलग देशों में रहकर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, मादक पदार्थों से जुड़े मामलों और अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। वह पंजाब में दर्ज हत्या के चार मामलों में भी वांछित था। सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थीं।

पंजाब पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई 'ऑपरेशन नोमैड हंट' के तहत की गई। यह करीब छह महीने तक चला एक विशेष अभियान था, जिसमें खुफिया सूचनाओं के आधार पर लगातार निगरानी रखी गई। अभियान के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बनाया गया और आरोपी की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी गई। इसी के आधार पर उसे जकार्ता में पकड़कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत लाया गया।

पुलिस का कहना है कि इस अभियान की सफलता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल का परिणाम है। इससे यह भी साबित हुआ है कि संगठित अपराध से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई केवल देश के भीतर ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी प्रभावी ढंग से की जा सकती है।

पंजाब पुलिस ने कहा कि राज्य में संगठित अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने और विदेशों में छिपे भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने के लिए उसका अभियान आगे भी जारी रहेगा।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी