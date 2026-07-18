पंजाब कांग्रेस में मतभेद पर विधायक राणा गुरजीत सिंह बोले- 'सब ठीक, सही दिशा में बढ़ रही पार्टी'

कपूरथला, 18 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब कांग्रेस में आपसी कलह की चर्चाओं पर पार्टी के विधायक राणा गुरजीत सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि सब कुछ ठीक है। कांग्रेस सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

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विधायक राणा गुरजीत सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "सब कुछ ठीक है। कांग्रेस सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पार्टी आलाकमान इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है।"

उन्होंने दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस ही जीतेगी और सरकार बनाएगी, चाहे नेतृत्व किसी का भी हो। राणा गुरजीत सिंह ने हालिया बैठकों को लेकर कहा, "बातचीत से हमेशा सकारात्मक नतीजे निकलते हैं। मतभेदों से नकारात्मकता पैदा हो सकती है, लेकिन बातचीत हो रही है और चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं।"

राणा गुरजीत सिंह ने यह दावा ऐसे समय किया, जब शुक्रवार को पंजाब के जालंधर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस की अंतर्कलह पर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, "पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं होता। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा, इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है, वो किसके पास रहेगी।"

गौरतलब है कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राज्य इकाई में नेतृत्व को लेकर खींचतान की स्थिति है। कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा बरकरार रखते हुए राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग को फिर से कमान सौंपी है, लेकिन दावा है कि चरणजीत सिंह चन्नी और उनके गुट के नेता इस फैसले से खुश नहीं है।

दावा है कि 90 से अधिक नेताओं वाले प्रतिद्वंद्वी गुट ने राज्य इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने की मांग की थी। चुनाव से पहले पार्टी में गतिरोध को खत्म करने के उद्देश्य से बीते दिनों कांग्रेस के पंजाब प्रभावी भूपेश बघेल ने राज्य का दौरा किया था। उन्होंने नेताओं के बीच नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। हालांकि, बैठकों का दौर असफल रहा।

--आईएएनएस

डीसीएच/