पंजाब के सीएम मान को हटाने के लिए अकाली दल 19 जून को विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा

चंडीगढ़, 18 जून (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने गुरुवार को श्रीअकाल तख्त साहिब से 19 जून को 'धर्म युद्ध मोर्चा' शुरू करने की घोषणा की। इसका मकसद मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाना है, जिन्हें 'घोर बेअदबी' (पवित्रता का अपमान) का दोषी ठहराया गया है।

Read More

एसएडी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने घोषणा की कि धर्म युद्ध मोर्चा श्रीअकाल तख्त साहिब के छत्र-छाया (आध्यात्मिक संरक्षण) में शुरू किया जाएगा।

बादल ने मीडिया से कहा कि भगवंत मान ने गुरु साहिबान और सिख नायकों के खिलाफ जो किया है, वह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि मान ने सिख समुदाय के सब्र की बहुत परीक्षा ली है और अब हद हो गई है।

उन्होंने सभी धार्मिक संगठनों, संत समाज, धार्मिक हस्तियों, सिख विद्वानों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक-धार्मिक संगठनों और सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे धर्म युद्ध मोर्चे में शामिल हों और मिलकर मान के खिलाफ लड़ें, जिन्हें उन्होंने 'गुरु-द्रोही और पंथ-विरोधी' करार दिया। इन राजनीतिक दलों में आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सिख नेता भी शामिल हैं।

अकाली प्रमुख ने वरिष्ठ अकाली नेता सरदार बलविंदर सिंह भुंडर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। इस समिति में महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, गुलजार सिंह रणीके, दलजीत सिंह चीमा और अमरजीत सिंह चावला शामिल हैं। यह समिति बैठक करेगी और सभी से मान के खिलाफ सामूहिक धर्म युद्ध मोर्चे का हिस्सा बनने का आग्रह करेगी।

बादल ने यह भी घोषणा की कि जब तक मान मुख्यमंत्री रहेंगे, तब तक अकाली विधायक विधानसभा में शामिल नहीं होंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि मान के अपने परिवार, जिसमें उनकी बेटी भी शामिल है, ने उन पर नशे की हालत में सिख धार्मिक स्थलों पर जाकर उनकी पवित्रता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने दावा किया कि मान ने संसद और विधानसभा में जाकर सिख कौम को बदनाम किया है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी