पंजाब एंड सिंध बैंक में सीनियर मैनेजर सहित 8 पदों पर होगी भर्ती, 28 जून तक करें आवेदन

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। बैंकिग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब एंड सिंध बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके अलग-अलग कुल 8 पदों पर वैकेंसी निकाली है।

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पंजाब एंड सिंध बैंक में की ओर से जारी 8 रिक्तियों में मैनेजर - क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के 4, सीनियर मैनेजर - क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चीफ मैनेजर - क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मैनेजर - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंजीनियर्स और सीनियर मैनेजर - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इंजीनियर्स का 1-1 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 जून तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे पंजाब एंड सिंध बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से मैनेजर (क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस), सीनियर मैनेजर (क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) और चीफ मैनेजर (क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग/इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग या संबंधित विषय में समकक्ष डिग्री, जो सरकार/यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त हो, होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से इंटरमीडिएट सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है।

मैनेजर (एआई) इंजीनियर्स और सीनियर मैनेजर (एआई) इंजीनियर्स पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास भारत सरकार/एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से कंप्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स/डेटा साइंस/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग में फुल-टाइम बीई/बीटेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग/डेटा साइंस/कंप्यूटर साइंस या संबंधित क्षेत्र में फुल-टाइम एमसीए/एमटेक होना चाहिए। इसी के साथ सभी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास प्रासंगिक क्षेत्र में 2 से 8 वर्षों का अनुभव और अन्य निर्धारित पात्रता व कौशल का होना भी अनिवार्य है।

आवेदकों की न्यूनतम आयु पद अनुसार 29 से 33 वर्ष और अधिकतम आयु 41 से 45 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 जून के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शॉर्ट-लिस्टिंग, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पंजाब एंड सिंध बैंक के वेतनमान नियमों के अनुसार होगी।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो जनरल/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 850 रुपए के साथ लागू टैक्स और पेमेंट गेटवे चार्ज एवं एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपए के साथ लागू टैक्स और पेमेंट गेटवे चार्ज है।

--आईएएनएस

डीके/पीएम