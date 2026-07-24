पंजाब : बरनाला लाठीचार्ज मामले में कार्रवाई, डीएसपी सतवीर सिंह सस्पेंड

चंडीगढ़, 24 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर कथित लाठीचार्ज और मारपीट के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएसपी सतवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई घटना को लेकर बढ़ते विरोध और विभिन्न संगठनों के दबाव के बीच की गई है।

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डीएसपी के निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बरनाला में सफाई कर्मचारियों के साथ हुई घटना बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण थी।

गुरमीत सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा, "बरनाला में सफाई कर्मचारियों के साथ हुई घटना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित डीएसपी सतवीर सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।"

बरनाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस घटना के विरोध में वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारी संगठनों ने पंजाब के कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू कर दिए।

जालंधर में प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता दीपक तेलू ने आरोप लगाया कि बरनाला में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, पर पुलिस और सिविल प्रशासन ने बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि वह खुद बरनाला जाकर स्थिति का जायजा लेकर आए हैं।

वहीं, सैनिटरी सुपरवाइजर कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष बंटू सभरवाल ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि जब तक संबंधित एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ और कार्यकारी अधिकारी (ईओ) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

सफाई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केवल डीएसपी के निलंबन से मामला खत्म नहीं होगा। वे घटना की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

दूसरी ओर, सरकार की ओर से डीएसपी के निलंबन को मामले में प्रारंभिक कार्रवाई माना जा रहा है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम