पंजाब: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की परीक्षा में नकल में लिप्त हरियाणा का गिरोह, हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल: शिक्षा मंत्री

चंडीगढ़, 3 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि हरियाणा के एक नकल गिरोह ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फार्मेसी परीक्षा में नकल कराने के लिए बदले हुए मोबाइल फोन, छिपे हुए वायरलेस ईयरपीस और अन्य आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया।
देशभर में बार-बार हो रहे पेपर लीक और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर लाए गए निंदा प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बैंस ने यह भी कहा कि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब अब देश का नंबर-1 राज्य बन गया है।
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में सामने आए मामले पर उन्होंने कहा, "यह पेपर लीक नहीं था। यह तकनीक की मदद से चलाया जा रहा नकल का एक बड़ा गिरोह था, जिसे पंजाब पुलिस ने पकड़ा। कई वर्षों तक हरियाणा सरकार ने इस गिरोह की अनदेखी की, जबकि यह हजारों छात्रों का भविष्य खराब कर रहा था।"
उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सलाह दी कि वे पंजाब पर राजनीति करने से पहले अपने राज्य की समस्याओं पर ध्यान दें।
पंजाब की शिक्षा, साहस और बलिदान की परंपरा का जिक्र करते हुए बैंस ने कहा कि ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला तक पंजाब हमेशा शिक्षा की भूमि रहा है।
उन्होंने कहा, "महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से लेकर श्री गुरु नानक देव और श्री गुरु अर्जन देव की शिक्षाओं तक पंजाब ने दुनिया को समानता और शिक्षा का संदेश दिया है। शहीद भगत सिंह ने हमें सत्ता से सवाल करना सिखाया।
डॉ. हरगोबिंद खुराना ने नोबेल पुरस्कार जीता, डॉ. नरेंद्र सिंह कपानी ने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज से दुनिया को नई दिशा दी और डॉ. गुरतेज सिंह संधू ने सेमीकंडक्टर मेमोरी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया। यह धरती ऐसे महान लोगों की रही है।"
उन्होंने कहा, "यही पंजाब है। यही हमारी विरासत है। यही हमारा गर्व है। हम किसी को भी इसकी छवि खराब करने, इसे तोड़-मरोड़कर पेश करने या इसे बदनाम करने नहीं देंगे।"
'सिख्या क्रांति' पहल के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों ने इस बार रिकॉर्ड शैक्षणिक परिणाम दिए हैं।
उन्होंने विधानसभा को बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पास की है। यह संख्या 2024 में सफल हुए 437 छात्रों की तुलना में 100 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी है।
राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पंजाब 2020 में 27वें स्थान से बढ़कर देश का नंबर-1 राज्य बन गया है और उसने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य विषय के रूप में शुरू किया है। इस योजना के तहत 25,172 स्कूलों और करीब 31.5 लाख छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम सिंगापुर, फिनलैंड, यूएई और अमेरिका की बेहतरीन शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है।
--आईएएनएस
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