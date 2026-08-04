logo
भारत समाचार

पंजाब : आईएसआई समर्थित दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, नौ गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 04, 2026, 03:23 PM
पंजाब : आईएसआई समर्थित दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, नौ गिरफ्तार

चंडीगढ़, 4 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने मंगलवार को बताया कि अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने आईएसआई समर्थित सीमापार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चार नाबालिग भी शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस ने तीन अवैध पिस्तौल, नौ कारतूस और चार पेट्रोल बम भी बरामद किए हैं।

गिरफ्तार लोगों की पहचान वंश कुमार (19), अनमोल सिंह (20), हरमन सिंह उर्फ ​​हम्मु (24), सुखदेव सिंह (30) और सुखमान सिंह (19) के तौर पर हुई है, इनके अलावा चार नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस टीमों ने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की है।

डीजीपी यादव ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी विदेश में बैठे आईएसआई हैंडलर्स के कहने पर काम कर रहे थे। ये हैंडलर्स स्थानीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने, सुरक्षा ठिकानों की निगरानी करने, अवैध हथियार हासिल करने और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे।

जांच में यह भी पता चला है कि रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए गए थे और फुटेज कथित तौर पर विदेशी हैंडलर्स के साथ शेयर किए गए थे। आईएसआई समर्थित नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।

पुलिस कमिश्नर (अमृतसर) गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस टीमों ने वंश कुमार और उसके नाबालिग साथी को पकड़ा और उनके पास से एक अवैध .32 बोर की देसी पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किए।

पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अनमोल सिंह को भी गिरफ्तार किया, जिसने कथित तौर पर हथियार सप्लाई किया था। आगे की जांच से पता चला कि रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाने से जुड़े पैसों का लेन-देन सुखदेव सिंह ने हरमन सिंह के कहने पर पेटीएम के जरिए किया था। ये दोनों अमृतसर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

दोनों राजासांसी पुलिस स्टेशन में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में भी शामिल हैं, जिसमें उनके पास से चार ग्लॉक पिस्तौल बरामद की गई थीं।

एक अन्य ऑपरेशन में पुलिस टीमों ने दो नाबालिगों को पकड़ा और उनके पास से एक .32 बोर की देसी पिस्तौल, पेट्रोल से भरे दो बोतल बम और एक लाइटर बरामद किया।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दो साथियों, सुखमान सिंह और एक नाबालिग, के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम देने की कई कोशिशें की थीं। दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से दो पेट्रोल बम और एक .30 बोर की पिस्तौल बरामद की गई है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम