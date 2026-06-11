पंजाब : 30 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्त में छह लोग, दो नाबालिग भी शामिल

चंडीगढ़, 11 जून (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 किलो हेरोइन के साथ छह आरोपियों को गिरफ्त में लिया। इसमें दो नाबालिग भी शामिल हैं।

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मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार ड्रग तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और दो नाबालिगों समेत छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने उनके पास से 30.045 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।

इन आरोपियों की पहचान गौतम (24), कबीर उर्फ ​​काकू (22), समीर उर्फ ​​सबरवाल (18), गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​कीड़ा (18) और दो नाबालिगों के तौर पर हुई है। आरोपी कबीर का आपराधिक रिकॉर्ड है और वह पहले छेरहटा पुलिस स्टेशन में दर्ज एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) मामले में शामिल रहा है।

ड्रग्स की खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनकी मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसका इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए किया जाता था।

डीजीपी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी दुबई में बैठे एक तस्कर से जुड़े थे, जो सीमा पार से हेरोइन की खेप की सप्लाई में मदद कर रहा था। उसके निर्देशों पर अमल करते हुए, आरोपी तय जगहों से खेप लेते थे और फिर उन्हें राज्य भर में अलग-अलग लोगों तक पहुंचाते थे।

डीजीपी ने बताया कि नेटवर्क में शामिल अन्य साथियों की पहचान करने और हवाला कनेक्शन का पता लगाने के लिए वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है।

पुलिस कमिश्नर (अमृतसर) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खास खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस टीमों ने आरोपी गौतम और उसके दो नाबालिग साथियों को पकड़ा और उनके पास से 30.045 किलोग्राम हेरोइन बरामद की।

उन्होंने बताया कि आरोपी गौतम से मिली जानकारी के आधार पर तीन और आरोपियों, कबीर, समीर और गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। जांच से पता चला है कि दुबई में बैठा तस्कर ही मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है और वह एनडीपीएस के तीन बड़े मामलों में वांछित है, जिनमें 42 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी और 10 किलोग्राम आईसीई बरामदगी का मामला शामिल है।

उन्होंने आगे बताया कि दुबई से काम करते हुए वह पैसे का लालच देकर युवाओं और नाबालिगों को फंसाता था और अपनी ओर से ड्रग्स की खेप लेने, लाने-ले जाने और बांटने के लिए उनका इस्तेमाल करता था।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम