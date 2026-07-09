पहले राउंड में सीटों का भरना सरकारी संस्थानों में छात्रों का भरोसा दिखाता है : सीएम सुवेंदु

कोलकाता, 9 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें भरने की प्रक्रिया में हुई प्रगति पर संतोष जताया और कहा कि यह रुझान इस बात का संकेत है कि छात्र अपने ही राज्य में उच्च तकनीकी शिक्षा के प्रति फिर से भरोसा करने लगे हैं।

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मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "यह बहुत गर्व और उम्मीद की बात है कि कई सालों में पहली बार पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग के पहले ही दौर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी सीटें भर गई हैं। यह ट्रेंड साफ दिखाता है कि हमारे होनहार छात्र अब अपने ही राज्य में हायर टेक्निकल एजुकेशन लेने का विकल्प ज्यादा चुन रहे हैं।

अपने संदेश में, मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल से 'ब्रेन ड्रेन' को रोकने के अपने संकल्प को भी दोहराया। पिछले कुछ सालों में यह समस्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई थी, जिसकी दो मुख्य वजहें थीं। राज्य के हायर एजुकेशन संस्थानों में बिगड़ता एकेडमिक माहौल और रोजगार के मौकों की कमी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, जहां यह देखना सुखद है कि पश्चिम बंगाल के युवा राज्य के एकेडमिक माहौल में फिर से भरोसा करने लगे हैं, वहीं उनकी सरकार का संकल्प पूरे राज्य में हायर एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाना है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, "हम अपने संस्थानों को आधुनिक बनाने और इनोवेशन व उत्कृष्टता का माहौल बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य 'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन गेन' में बदलना है। इसके लिए हम यहीं अपने राज्य में वर्ल्ड-क्लास मौके पैदा करेंगे, ताकि हमारे प्रतिभाशाली युवा अपना भविष्य बना सकें और पश्चिम बंगाल की तरक्की में योगदान दे सकें।"

पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार का राज्य के एकेडमिक सिस्टम को फिर से बेहतर बनाने पर जोर साफ तौर पर दिख रहा है। पिछले महीने विभागों के बंटवारे में स्कूल शिक्षा और हायर एजुकेशन विभागों के लिए अलग-अलग मंत्री नियुक्त किए गए।

यह बदलाव पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तरीके से अलग था, जिसमें पूरे शिक्षा विभाग का इंचार्ज एक ही मंत्री होता था। बहुत से शिक्षाविदों ने इस फैसले का स्वागत किया था।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम