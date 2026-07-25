पीएमके फाउंडर रामदास ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया, जिम्मेदारी अंबुमणि को सौंपी

चेन्नई, 25 जुलाई (आईएएनएस)। पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक डॉ. एस. रामदास ने शनिवार को अपने 88वें जन्मदिन के अवसर पर सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे अब राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं होंगे और पार्टी का नेतृत्व अब उनके बेटे पीएमके अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास करेंगे।

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यह घोषणा रामदास के टिंडीवनम स्थित थाईयूर एस्टेट में आयोजित जन्मदिन समारोह के दौरान की गई, जहां अंबुमणि रामदास दिन में पहले अपने पिता से आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिलने आए थे।

यह अवसर पिता और पुत्र की महीनों से चली आ रही तनावपूर्ण संबंधों के बाद एक दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति थी, जिसने पार्टी के भीतर अनिश्चितता पैदा कर दी थी।

पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए रामदास ने 88 वर्ष की आयु में 'राजनीतिक त्याग' की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से मैं राजनीति पर बात नहीं करूंगा। मैं राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अब से राजनीति की जिम्मेदारी अंबुमणि संभालेंगे। मुझसे मिलने आने वाले हर व्यक्ति से मैं मिलता रहूंगा। हम एक-दूसरे का हालचाल पूछ सकते हैं, लेकिन मुझसे राजनीति की बात न करें। कृपया अब मुझे राजनीतिक मामलों से परेशान न करें।

उनके इस ऐलान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने तालियों से स्वागत किया।

यह घोषणा रामदास और अंबुमणि के बीच लंबे समय से चल रहे और चर्चित मतभेद के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसने हाल के महीनों में पीएमके को विभाजित कर दिया था। पार्टी की संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व शैली और निर्णय लेने के तरीकों को लेकर मतभेदों के कारण पिता और पुत्र के बीच खुले तौर पर असहमति हो गई थी, और पार्टी के भीतर प्रतिद्वंद्वी गुट उभर आए थे।

आंतरिक कलह ने पीएमके की भविष्य की दिशा और चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके चलते वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बार-बार सुलह की अपील की। ​​हालांकि दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मतभेद पार्टी के आंतरिक मामले हैं, लेकिन इस विवाद ने वन्नियार स्थित इस राजनीतिक दल में संभावित विभाजन की अटकलों को हवा दी थी।

दोनों पक्षों के समर्थकों ने भी एक-दूसरे के विरोध में प्रदर्शन किए, जिससे मतभेद की गहराई और भी स्पष्ट हो गई। शनिवार को जन्मदिन समारोह और अंबुमणि की उपस्थिति में रामदास द्वारा की गई घोषणा को व्यापक रूप से युवा नेता को राजनीतिक जिम्मेदारी के प्रतीकात्मक हस्तांतरण और महीनों से चले आ रहे आंतरिक मतभेद को समाप्त करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

सभी दलों के नेताओं ने डॉ. रामदास को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके लंबे सार्वजनिक जीवन तथा तमिलनाडु में पीएमके को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में उनकी भूमिका को स्वीकार किया। उनकी सेवानिवृत्ति तमिलनाडु की राजनीति में चार दशकों से अधिक के एक युग के अंत का प्रतीक है।

--आईएएनएस

एमएस/