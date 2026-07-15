पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयंती पर स्वतंत्रता सेनानी थिरु के. कामराज को किया याद

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वतंत्रता सेनानी थिरु के. कामराज की जयंती पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, "थिरु के. कामराज को उनकी जयंती पर स्मरण। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक दिग्गज और असाधारण जन-नेता के तौर पर, उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र-निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा, समावेशी विकास और वंचितों के कल्याण जैसे क्षेत्रों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है।"

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक और स्वतंत्रता सेनानी, कर्मवीर थिरु कामराज के जन्मदिन पर मैं उन्हें अपना गहरा सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे सादगी, ईमानदारी और लोगों की निस्वार्थ सेवा की मिसाल थे। हर बच्चे को शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से उन्होंने हज़ारों स्कूल खोले और गरीब व ग्रामीण छात्रों की शिक्षा के विकास का रास्ता तैयार किया।"

उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, "औद्योगिक विकास, सिंचाई सुविधाओं, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के लिए थिरु कामराज की दूरदर्शी पहल ने तमिलनाडु की प्रगति की मज़बूत नींव रखी। उनकी सादगी, देश के कल्याण के प्रति अटूट समर्पण और सामाजिक उत्थान में उनके महान योगदान हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। उनके ऊंचे आदर्श और निस्वार्थ सार्वजनिक जीवन हमेशा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा की किरण बने रहेंगे जो देश की प्रगति के लिए काम करते हैं।"

मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, "हम भारत के महान सपूत के. कामराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तमिलनाडु के लोगों द्वारा बेहद सम्मानित, कामराज सामाजिक न्याय और कल्याण के प्रबल समर्थक थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत रत्न से सम्मानित के. कामराज ने 'मिड-डे मील' (दोपहर के भोजन) जैसी क्रांतिकारी योजनाएं शुरू कीं, जिनसे वंचित बच्चों को आज भी मुफ्त शिक्षा मिल रही है। राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान ने भारत के कल्याणकारी ढांचे पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला है।"

--आईएएनएस

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