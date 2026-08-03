पीएम मोदी और अमित शाह सदन में आकर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर की गई बर्बरता पर जवाब दें: खड़गे

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएं और चढ़ावा चोरी और छात्रों पर की गई बर्बरता पर जवाब दें। वे लगातार सदन में नहीं आ रहे हैं। ऐसा करके वे सदन और देश की जनता का अपमान कर रहे हैं।

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मीडिया से बातचीत के दौरान खड़गे ने कहा कि विपक्ष और पूरा देश जानना चाहता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पीएम मोदी की क्या राय है। इस पर उनकी स्थिति क्या है। वहीं, जंतर-मंतर पर छात्रों को पीटा गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई और उनके खिलाफ हरसंभव कार्रवाई की गई। ऐसा क्यों हुआ? किस कारण से यह हुआ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सदन में बयान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार इसी बात की मांग कर रहा है, बावजूद पीएम मोदी लोगों को अपमान कर रहे हैं, सदन में आने के बजाय वे इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हैं। खड़गे ने कहा कि जब प्रधानमंत्री रात के 12 बजे उठते हैं, तो वह इंस्टाग्राम पर अपने विचार पोस्ट करते हैं जबकि उन्हें सदन में आना चाहिए और वही बात कहनी चाहिए या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। जनता जानना चाहती है कि संसद में क्या हो रहा है और सरकार की प्रतिक्रिया क्या है लेकिन सरकार चढ़ावा चोरी और छात्रों पर हुए हमले को लेकर जवाब देने को तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कि हम सदन में बहस करने के लिए तैयार हैं लेकिन दिक्कत यह है कि इतने महत्वपूर्ण सत्र में भी वे नहीं आ रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में उन्हें जवाब देना ही चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमने बैठक में वही मुद्दे उठाए जो हम शुरू से उठाते आ रहे हैं। अगर आप नीट पेपर लीक पर चर्चा कर सकते हैं, तो आपको अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट पर भी चर्चा करनी चाहिए, जहां अब यह बात सामने आई है कि चढ़ावे के करोड़ों रुपये कथित तौर पर वीएचपी कार्यालय में चले गए हैं। यह बहुत गंभीर, चौंकाने वाला, दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दुखद है।

उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ जिन बच्चियों पर गलत गलत टिप्पणियां की जा रही है। मैं पीएम मोदी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन पर भी कार्रवाई होगी। पीएम मोदी भले ही इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर दावा करते हैं कि उन्होंने बच्चियों को माफ किया तो उन्हें डर के साए में क्यों जीना पड़ रहा है। देश की बच्चियों ने पीएम मोदी को माफ नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आएं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों और नाबालिग लड़कियों की जानकारी लीक होने के बारे में सफाई दें।

--आईएएनएस

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