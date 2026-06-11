पीएम मोदी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया: कर्नाटक भाजपा

बेंगलुरु, 11 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौर में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और जनता उसके एक दशक लंबे शासन से ऊब चुकी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभालकर इसका समाधान प्रस्तुत किया और प्रभावी नेतृत्व दिया।

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भाजपा के प्रदेश मुख्यालय जगन्नाथ भवन में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में विकास संभव नहीं था और वह करोड़ों युवाओं के लिए भविष्य निर्माण के अवसर उपलब्ध कराने में विफल रही।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया के सबसे मजबूत देशों में शामिल हो गया है।

यूपीए सरकार के दौरान कथित घोटालों का जिक्र करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि उस समय 2जी स्पेक्ट्रम, बोफोर्स और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे कई विवाद सामने आए, जिनमें 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कथित अनियमितताएं हुईं। इसके विपरीत उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में एक भी घोटाला नहीं हुआ, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल "स्वर्ण अक्षरों" में लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने के मामले में जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। विजयेंद्र ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के प्रशासनिक अनुभव का भी उल्लेख किया।

विजयेंद्र ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के सामने मौजूद चुनौतियों को स्वीकार किया और यह साबित किया कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन के जरिए भारत उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ सकता है तथा वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।

उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार ने व्यापक परिवर्तन किए हैं और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है।

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण से यह सब संभव किया है। वह स्वयं को देश का प्रधान सेवक मानते हुए प्रतिदिन निरंतर कार्य करते हैं।"

विजयेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को समाज के चार प्रमुख वर्ग मानते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति दी है।

उन्होंने दावा किया कि 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास बढ़ा है और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।

रक्षा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है और भारत आयात पर निर्भर रहने के बजाय अब स्वदेश में रक्षा उपकरणों का निर्माण कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने पूर्वोत्तर राज्यों की उपेक्षा की, जबकि मोदी सरकार ने वहां रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और हवाई अड्डों के विकास के जरिए संपर्क व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना और सुदृढ़ हुई है।

--आईएएनएस

डीएससी