पीएम मोदी ने पूर्व पीएम देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा के निधन पर जताया शोक, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा का सोमवार को हासन जिले के माविनाकेरे गांव स्थित रंगनाथस्वामी पहाड़ी की तलहटी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्र और कर्नाटक सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से फोन पर बात कर उनकी पत्नी चेन्नम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस दुख की घड़ी में देवेगौड़ा और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की।

अंतिम संस्कार के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चेन्नम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और राजकीय सम्मान समारोह के बाद तिरंगा पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को सौंपा। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज केंद्रीय मंत्री और चेन्नम्मा के पुत्र एचडी कुमारस्वामी को भी सौंपा।

केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी परिवार के साथ उपस्थित होकर चेन्नम्मा को श्रद्धांजलि दी।

अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्यों, राजनीतिक नेताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों ने भाग लिया। प्रह्लाद जोशी और शिवराज सिंह चौहान ने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं।

इस दौरान एचडी देवेगौड़ा भावुक नजर आए और कई बार उनकी आंखें नम हो गईं। उपस्थित सभी नेताओं ने उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने तिरंगा सौंपने के बाद देवेगौड़ा के चरण स्पर्श कर उनका सम्मान भी किया।

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि चेन्नम्मा का निधन केवल देवेगौड़ा परिवार की व्यक्तिगत क्षति नहीं, बल्कि पूरे कर्नाटक के लिए दुखद क्षण है। उन्होंने कहा कि चेन्नम्मा सादगी, गरिमा और पारिवारिक मूल्यों की प्रतीक थीं तथा उन्होंने देवेगौड़ा के लंबे सार्वजनिक जीवन में हमेशा मजबूत सहारा बनकर साथ दिया।

गौरतलब है कि चेन्नम्मा का शनिवार, 18 जुलाई 2026 को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में हृदयाघात के कारण निधन हो गया था। उन्हें 16 जुलाई की रात सांस लेने में दिक्कत, सीने में जकड़न और उम्र संबंधी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

चेन्नम्मा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

--आईएएनएस

एएमटी/एमएस