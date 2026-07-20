पीएम मोदी ने 12 जिलों को फायदा पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी : पंजाब भाजपा प्रमुख ढिल्लों

चंडीगढ़, 20 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने सोमवार को कहा कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जालंधर दौरा राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है।

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5,470 करोड़ रुपए से ज्‍यादा के प्रोजेक्ट्स से आधुनिक रेलवे स्टेशनों, नई रेल सेवाओं, एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड हाईवे के जरिए सीधे तौर पर 12 जिलों को फायदा होगा।

ढिल्लों ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे का महत्व सिर्फ प्रोजेक्ट्स की कीमत में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि विकास पंजाब के हर बड़े इलाके तक पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि दोआब से लेकर माझा और मालवा तक, 12 जिलों को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा का समय कम होगा, व्यापार बढ़ेगा और निवेश व रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि जालंधर, मोहाली, रोपड़ और मुक्तसर साहिब को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत नए सिरे से तैयार किए गए रेलवे स्टेशन मिले हैं, जिनमें यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं हैं। होशियारपुर को 830 करोड़ रुपए की दौलतपुर चौक-करतोली रेल लाइन का फायदा मिला, जबकि अमृतसर को नई अमृतसर (छेहरटा)-वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस मिली, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होगा। हाल ही में शुरू की गई करतोली-अंबाला ट्रेन से पूरे पंजाब में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

ढिल्लों ने कहा कि दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे जालंधर, कपूरथला, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट के लिए कनेक्टिविटी को बदल देगा, जिससे यात्रा का समय और लॉजिस्टिक्स का खर्च कम होगा, साथ ही माल की ढुलाई और क्षेत्रीय व्यापार में सुधार होगा।

उन्होंने कहा कि मोहाली और रोपड़ को 1,570 करोड़ रुपए के आईटी सिटी-कुराली ग्रीनफील्ड हाईवे और अंबाला-चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे के पीआर-7 स्पर से फायदा होगा, जिससे यह इलाका इंडस्ट्री, आईटी और शहरी विकास के केंद्र के तौर पर मजबूत होगा।

उन्होंने आगे कहा कि दक्षिणी लुधियाना बाईपास की आधारशिला रखे जाने से भीड़ कम होगी, माल की ढुलाई बेहतर होगी और लुधियाना, बठिंडा व अन्य प्रमुख आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

ढिल्लों ने कहा, "प्रधानमंत्री ने अपने कामों से यह दिखाया है कि पंजाब की तरक्की देश की प्राथमिकता है। ये प्रोजेक्ट्स राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे समय तक चलने वाले अवसर पैदा करेंगे।"

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम