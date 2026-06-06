पीएम मोदी की नीतियों पर जनता पर भरोसा, जीडीपी ग्रोथ पर दिखा रहा असर: श्रीकांत भारतीय

मुंबई, 6 जून (आईएएनएस)। भाजपा एमएलसी श्रीकांत पंडितराव भारतीय ने साल 2025-26 में भारत की जीडीपी में 7.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों और दूरदर्शिता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोगों का प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा लगातार मजबूत हुआ है और यही विश्वास विकास की गति को आगे बढ़ा रहा है।

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भाजपा एमएलसी श्रीकांत पंडितराव भारतीय ने कहा, "सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के 1.25 करोड़ लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, वे उन पर भरोसा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके दो कारण हैं: विकास और भरोसा। कांग्रेस पार्टी अक्सर देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करती है और आमतौर पर राहुल गांधी ही ऐसी बातें कहते हैं। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी के बयानों को इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं। दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और अर्थव्यवस्था की उनकी समझ के कारण ही हम लगभग 7.7 प्रतिशत की जीडीपी विकास दर बनाए हुए हैं।"

डीएमके द्वारा आगामी इंडिया ब्लॉक की बैठक का आधिकारिक तौर पर बहिष्कार करने पर उन्होंने कहा, "इंडिया ब्लॉक का अतीत कभी सार्थक नहीं रहा है। इसके वर्तमान को छोड़ दें। इसके भविष्य के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक गठबंधनों का आमतौर पर एक इतिहास होता है और वे कुछ खास वजहों से एक साथ बने रहते हैं। अक्सर कोई साझा मकसद या जोड़ने वाली ताकत होती है जो उन्हें एक साथ रखती है। इस मामले में, ऐसा कभी नहीं था। यह गठबंधन सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करने और भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनाया गया था। इस गठबंधन के सफल न होने का कारण यह है कि इसकी एकता का कोई गंभीर या ठोस आधार कभी नहीं था। जहां तक ​​स्टालिन की बात है, वे पहले भी बहुत मुश्किल से इस गठबंधन में शामिल हुए थे।"

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की जेड प्लस सुरक्षा हटाने पर श्रीकांत पंडितराव भारतीय ने कहा, "जेड प्लस सुरक्षा कुछ खास नियमों और प्रक्रियाओं के तहत दी जाती है। ऐसे मामलों में फैसले अलग-अलग माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर लिए जाते हैं। जेड प्लस सुरक्षा देना या हटाना कोई साधारण या रोजमर्रा का मामला नहीं है। इसमें उच्च स्तर पर गहन विचार-विमर्श होता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले कई तरह की जानकारी और खुफिया आकलन पर विचार किया जाता है।"

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी