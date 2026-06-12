पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, आत्मविश्वास और वैश्विक पहचान के नए आयाम स्थापित किए : नायब सैनी

पंचकूला, 12 जून (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार को पंचकूला स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय 'पंचकमल' में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के सेवा, सुशासन और जनकल्याण के ऐतिहासिक कार्यकाल पर विचार साझा किए।

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सीएम सैनी ने कहा कि गरीब कल्याण, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तीकरण, युवा अवसरों और मजबूत आधारभूत ढांचे के माध्यम से भारत ने संभावनाओं से उपलब्धियों की ओर ऐतिहासिक यात्रा तय की है। हरियाणा भी इस विकास यात्रा का सशक्त सहभागी रहा है। चाहे वह किसानों के हित, औद्योगिक निवेश, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हों या कनेक्टिविटी का विस्तार हो।

उन्होंने कहा कि हमने पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए किए गए कामों को देखा है। महिला आरक्षण कानून का पास होना, जिसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, एक ऐतिहासिक कदम था। कांग्रेस ने इस मुद्दे को सालों तक लटकाए रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी परिवार-आधारित राजनीति खत्म न हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उन संभावनाओं को उपलब्धियों में बदला गया है। उनके नेतृत्व में इन 12 सालों में हमने देश में एक मजबूत सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी देखा है। आपने काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक का विकास, केदारनाथ का पुनर्निर्माण, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर देखा है।

सीएम सैनी ने कहा कि हर प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छाशक्ति, ताकत और क्षमताओं के अनुसार काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी का 12 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। यह बदलते भारत, तेजी से आगे बढ़ते भारत और वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाने वाले भारत का कार्यकाल रहा है। हमने पिछले 12 वर्षों में यह सब देखा है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा से प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है, वे जब भी हरियाणा आते हैं, बड़ी परियोजनाएं देकर जाते हैं। भारत की विकास यात्रा में पिछले बारह वर्षों का दौर नारी सशक्तीकरण के स्वर्णिम अध्याय के रूप में स्थापित हुआ है। पीएम मोदी की दूरदर्शी नीतियों ने महिला सशक्तीकरण को नई परिभाषा दी है। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान' से लेकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ने महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन सुनिश्चित किए हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम