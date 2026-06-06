पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में बनाई नई पहचान: शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े

मुंबई, 6 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं। इस अवसर पर शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है।

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कृष्णा हेगड़े ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि 10 जून भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में शामिल हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल लंबे समय तक शासन ही नहीं किया, बल्कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत की वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

हेगड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतरराष्ट्रीय साख मजबूत हुई है और आज दुनिया के प्रमुख देशों के बीच भारत की भूमिका पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जाता है और कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर देश की भूमिका निर्णायक रूप से उभरकर सामने आई है।

शिवसेना प्रवक्ता ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर मानवता की सेवा का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि महामारी के कठिन दौर में भारत द्वारा विभिन्न देशों को वैक्सीन भेजने की पहल ने दुनिया में देश की सकारात्मक छवि को और मजबूत किया।

कृष्णा हेगड़े ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने और तीन तलाक जैसी प्रथा को समाप्त करने जैसे ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हो सके।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 200 से अधिक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश रही है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए तकनीक तथा पारदर्शी व्यवस्था का उपयोग किया गया है।

आर्थिक मोर्चे पर भी कृष्णा हेगड़े ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में सुधार दर्ज किया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। उन्होंने दावा किया कि भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और निवेशकों का भरोसा देश पर बढ़ा है।

हेगड़े ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं और देश विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में और अधिक मजबूत होकर उभरेगा।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी