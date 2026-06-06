पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत विकास की राह पर आगे : लंका दिनकर

विजयवाड़ा, 6 जून (आईएएनएस)। भाजपा नेता लंका दिनकर ने शनिवार को भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि आज दुनिया कई तरह के वैश्विक संकटों से गुजर रही है, जिसमें युद्ध, सप्लाई चेन में बाधाएं और आर्थिक अस्थिरता प्रमुख हैं। ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। इन परिस्थितियों के बावजूद भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन किया है।

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उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही जनवरी से मार्च तिमाही में भी देश की विकास दर 7.8 प्रतिशत रही, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है।

भाजपा नेता के अनुसार, यह प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी और गिरावट का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है और इसका श्रेय पीएम मोदी के स्थिर और मजबूत नेतृत्व को जाता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना है। उनके अनुसार, यह आर्थिक प्रगति उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लंका दिनकर ने यह भी कहा कि भारत की 140 करोड़ आबादी का विश्वास और सरकार की नीतियां इस विकास यात्रा को मजबूती दे रही हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर अन्य देशों की तुलना में कम पड़ा है, जो देश की आर्थिक स्थिरता का संकेत है। उन्होंने कहा, "हमारे देश में ऐसे शानदार नतीजे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि 2047 तक भारत 'विकसित भारत' बने और 'विश्व गुरु' के तौर पर उभरे।"

दिनकर ने कहा, "दूसरी ओर, कुछ ऐसे तत्व हैं जो आम जनता और खासकर देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश में शांति और सद्भाव बिगड़े और अर्थव्यवस्था चरमरा जाए।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम