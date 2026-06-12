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पीएम मोदी के कार्यकाल में सच हुआ 'अखंड भारत' का सपना : सीएम प्रमोद सावंत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 12, 2026, 05:50 PM
पीएम मोदी के कार्यकाल में सच हुआ 'अखंड भारत' का सपना : सीएम प्रमोद सावंत

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल के रिकॉर्ड पर बधाइयों और तारीफों का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न राज्यों के नेताओं, मंत्रियों और विश्वविद्यालयों ने उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को याद किया।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, “गोवा के लोगों की ओर से, मैं पीएम मोदी को पद पर 12 साल पूरे करने और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। पीएम मोदी के कार्यकाल में ‘अखंड भारत’ का सपना सच हुआ। इसमें आर्टिकल 370 को हटाना भी शामिल है। नक्सल-मुक्त और आतंकवाद-मुक्त भारत बनाना उनकी दूसरी बड़ी उपलब्धि है तथा राम मंदिर का निर्माण तीसरी। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जो पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए।”

राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि इस मौके पर अलवर और पूरे राजस्थान में जन-कल्याण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्वच्छता अभियान, पौधरोपण और प्रदर्शनियां आयोजित की।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में देश और जम्मू-कश्मीर का विकास केवल पीएम मोदी के कारण ही संभव हो पाया है। एक गरीब परिवार में जन्मे आम आदमी, जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, उन्होंने देश की तस्वीर बदल दी है।”

उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने गवर्नेंस, कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। उत्तराखंड सरकार भी अहम प्रोजेक्ट्स, जन-कल्याणकारी योजनाओं और “विकास उत्सव” के माध्यम से विकास की गति तेज कर रही है।

उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय समावेशन, मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा और समावेशी विकास के जरिए भारत में व्यापक बदलाव आया है। आर्टिकल 370 का निरस्त होना, राम मंदिर निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर योगेश सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों ने हर क्षेत्र में बदलाव किया है, लेकिन शायद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा। यह बदलाव प्रधानमंत्री की कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और 2047 तक विकसित भारत बनाने के उनके मजबूत संकल्प का नतीजा है।”

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम